¡Ni la hojaldra ni la solidaridad son gourmet!

En Panamá hay cosas que forman parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura popular. La hojaldra es una de ellas. Está presente en la mesa de miles de familias panameñas, en los desayunos de nuestros barrios, en las fondas, en los hogares humildes y en los sectores de clase media. Es un alimento nuestro, cercano a nuestra gente y a nuestras costumbres.

Por eso resulta indignante que una hojaldra llegue a comercializarse a $15.00 y que, ante el legítimo cuestionamiento de una ciudadana, la respuesta sea intentar justificar semejante precio bautizándola como una “hojaldra gourmet”.

¿Gourmet ? ¿Desde cuándo ponerle una etiqueta de distinción a un producto convierte automáticamente cualquier precio en razonable? ¿Acaso creen que los panameños no sabemos distinguir entre calidad, creatividad gastronómica y oportunismo comercial? Lo verdaderamente preocupante no es solamente el precio. Es la actitud de quienes, en lugar de comprender la indignación de su propia gente, salen a defender lo indefendible. Más todavía cuando se trata de personas que provienen del mismo pueblo, que conocen sus barrios, sus familias, sus amistades y las posibilidades económicas de quienes allí viven. Y la situación adquiere un matiz todavía más lamentable cuando aparece otro personaje de la televisión argumentando que los panameños compramos arepas caras y no protestamos, pero que ahora cuestionamos a su “pasiero”, también panameño.

¡Qué argumento tan pobre! Si una arepa tiene un precio elevado, también tenemos derecho a cuestionarlo. Una cosa no justifica la otra. No se puede utilizar el precio de un producto para legitimar el posible abuso en el precio de otro. La defensa de lo nuestro no consiste en aplaudir cualquier precio porque quien lo cobra sea compatriota o amigo.

Y aquí quiero detenerme en algo que considero fundamental: la solidaridad con los tuyos no consiste en justificar sus excesos, sino en tener consideración por la gente de la que vienes. Nadie cuestiona la libertad de empresa. En una economía de libre oferta y demanda, cada comerciante puede establecer el precio que considere conveniente, siempre dentro de la ley. Pero esa misma libertad pertenece al consumidor, quien puede decidir que ese precio no merece su dinero. Por eso, frente a los llamados «vivos», la mejor respuesta no es el insulto ni la confrontación. Es una decisión colectiva, pacífica y contundente: sencillamente, no comprar. Que vendan sus hojaldras al precio que quieran. Que las llamen gourmet , extraordinarias o exclusivas. Pero que no pretendan que los panameños aceptemos cualquier cosa sin criterio, sin capacidad de análisis y, mucho menos, sin dignidad como consumidores.

¡No somos tontitos! Lo que me resulta particularmente triste es que quienes han salido a justificar esta situación parecen haber olvidado algo elemental: uno no debe perder la consideración por su propia gente en nombre de una oportunidad comercial. El éxito de un emprendimiento no debería construirse despreciando la capacidad económica ni la inteligencia de quienes forman parte de su propia comunidad. No se trata de impedir que alguien prospere. Todo lo contrario. Nos alegra que los panameños emprendan, inviertan y tengan éxito. Pero prosperar no debería significar aprovecharse de la confianza, la cercanía o la identificación de la gente de su propio barrio.

Hay una diferencia enorme entre emprender para crecer junto a tu comunidad y utilizar esa comunidad como una oportunidad para obtener mayores ganancias.

¡Qué triste cuando las astillas de tu propio pueblo terminan hiriendo al árbol del que nacieron! La hojaldra no necesita ser disfrazada de gourmet para tener valor. Su verdadero valor está en su historia, en nuestras tradiciones y en la gente que la ha llevado a su mesa durante generaciones.

A los panameños nos corresponde defender nuestro derecho a elegir, a cuestionar y a no dejarnos impresionar por etiquetas comerciales. Porque una cosa es tener espíritu emprendedor y otra muy distinta es perder la nobleza y la consideración por los tuyos. ¡Ni arepa ni hojaldra gourmet como excusa para cualquier precio! Solidaridad con nuestra gente, respeto por nuestros barrios y dignidad como consumidores.