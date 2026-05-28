Los ultracrepidianos aparecen más cada día

¿Cómo se puede dirigir una cartera de trabajo con el más absoluto desconocimiento de lo que sucede en el país y en el ámbito laboral? ¿Cómo se puede hacer gala de un total desconocimiento de las normas laborales, entre ellas el Código de Trabajo? Este es el reflejo del gabinete de Mulino, con el cual se siente cómodo.

Las declaraciones de la ministra de trabajo a medios de comunicación social demostraron la ignorancia y arbitrariedad con que se está manejando el despacho, afectando a miles de trabajadores. Según la ministra Muñoz “los contratos laborales renovables cada seis meses se mantienen dentro de lo permitido por la ley panameña, actualmente no existe un limite establecido para este tipo de contratación”. Jo, el micrófono aguanta de todo.

El artículo 74 del Código de Trabajo, desmiente a la ministra: “El contrato de trabajo por tiempo definido deberá constar siempre por escrito, y el plazo de su duración no podrá ser mayor de un año. Tratándose de servicios que requieran preparación técnica especial, el término del contrato podrá estipularse hasta un máximo de tres años. No obstante, el contrato con los trabajadores cuyos servicios requieran preparación técnica especial, y ésta fuese costeada por el empleador, es susceptible de un máximo de dos prórrogas, y en tal caso no se aplicará lo previsto en el artículo 77. Las estipulaciones contrarias al contenido de esta norma, son ineficaces, pero dicha ineficacia sólo podrá invocarse, reconocerse o hacerse valer en beneficio del trabajador”.

Dice la ministra que el país vive un “aumento en los contratos indefinidos del 25% en comparación con el año anterior”. ¿En qué país? ¿Sustentado en que datos? La base de la ministra: “los indicios de confianza”. Los indicios no son cifras reales, es subjetivismo; claro para ella a pesar de que un millón de panameños está desempleado o en informalidad, plantea que el mercado laboral “hay que pensarlo en positivo”. Señora ministra: un indicio por sí solo no confirma un hecho.

Lo cierto: el desempleo está en dos dígitos (10.4%, más de 227 mil personas), 49.3% en informalidad, más de 780 mil personas (misma que crece hasta en el sector formal de la economía), aunado a ello al 2025, del total de “nuevos contratos” de trabajo registrados a nivel nacional en Mitradel, el 69.9% fueron clasificados como contratos por tiempo definidos o por obra determinada. No hay política real que permita atender con la urgencia requerida el problema del desempleo y bajos salarios.

La ministra también confiesa: “Ahora nuestro enfoque principal es generar empleo”. Después de dedicar dos años a perseguir al Suntracs, al movimiento sindical, violar la libertad sindical y los derechos laborales. Accionar de la ministra que mantiene a Panamá en la lista corta de la OIT de países mayores violadores de la libertad sindical y derechos laborales.

Lo que dice la ministra en la entrevista es de extrema gravedad, un sin sentido que viola el Código de Trabajo, al decir que son legales contratos de trabajo de seis meses de forma permanente. Sin duda de forma burda quiere seguir, como dicen ellos, el liderazgo del señor Mulino “este es un Gobierno de empresa privada, de nadie más”, pero esto es el colmo. Además, cae en la especulación, habla de cifras de empleo sin sustentación.

En el 2025 titulé uno de mis artículos publicados en La Estrella de Panamá “Zapatero a tus Zapatos”. Allí escribí que intentando explicarme la conducta de algunas autoridades, encontré ¿cómo se le dice a una persona que habla sin conocimiento?, “ultracrepidianos”; palabra que se remonta a Apeles de Colofón, pintor del año 352 A.C. En una ocasión este estaba enfrascado en una de sus obras, entró un zapatero a su taller para dejarle un encargo, cuando vio las pinturas y los murales, empezó a criticar muchos de los detalles, a lo que Colofón dijo “que el zapatero no opine más arriba de los zapatos” (De ahí la clásica expresión “zapatero a tus zapatos”). Los ultracrepidianos, lejos de estar en peligro de extinción, aparecen más cada día, son esas personas que opinan sobre todo sin tener conocimiento de nada, lo peligroso, asumen cargos de dirección pública.