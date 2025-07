Más allá de los títulos, el poder de las habilidades humanas

El concepto de inteligencia emocional, desarrollado por Daniel Goleman (1995), ha demostrado que las competencias emocionales son tan importantes como las cognitivas en la construcción de un liderazgo efectivo. La autoconciencia, la autorregulación, la empatía y la gestión de relaciones son pilares fundamentales para cualquier persona que dirija equipos humanos. Unido a esto, el liderazgo transformacional, propuesto por Bass y Avolio (1994), resalta la importancia de líderes que inspiran, motivan y fomentan el desarrollo de sus colaboradores. Estos enfoques refuerzan la idea de que el liderazgo no puede ser un acto de imposición jerárquica, sino un ejercicio de influencia positiva y empática.

El impacto de las habilidades de poder en la gestión pública

Cuando las habilidades de poder se integran en el liderazgo institucional, los efectos son palpables. Un colaborador con inteligencia emocional logra identificar las fortalezas de su equipo y genera un clima organizacional positivo. La comunicación clara y empática evita malentendidos y promueve la colaboración, la flexibilidad y la capacidad de adaptación permiten enfrentar crisis con mayor eficacia. En definitiva, un liderazgo basado en habilidades de poder transforma no solo la dinámica interna de las instituciones, sino también la calidad de los servicios que estas brindan a la sociedad.

Es importante replantear los criterios con los que se eligen y forman los líderes en las instituciones públicas. No es sólo la acumulación de títulos y experiencia técnica; las cuales no le restaremos importancia, pero estas deben ser complementadas con habilidades humanas que permitan una gestión efectiva y armónica; implementando programas de formación en inteligencia emocional, comunicación asertiva y liderazgo transformacional que conlleve a instituciones más eficientes, motivadas y alineadas con las necesidades de la sociedad. El verdadero poder no radica en el conocimiento por sí solo, sino en la capacidad de inspirar, conectar y transformar.