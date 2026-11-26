Al expresar el mandatario y reiterar que gobierna solo para apoyar a la empresa privada, exige ubicarlo dentro del estándar jurídico, de diligencia media, que evalúa si la persona actuó con la prudencia y el cuidado que tendría un hombre recto al administrar su familia y sus bienes.

Rehúso aceptar que el objetivo del equipo de gobierno que dirige, sea entregar los recursos naturales y comprometer la integridad de los valores fundamentales de la nación, a fin de recoger migajas que le permita, a la administración, harto comprometida, un respiro en medio del creciente déficit fiscal y de insolvencia crediticia en el mercado financiero. Iniciativa carente de asidero jurídico, porque no han tenido reparos en vulnerar fallos que son de obligatorio cumplimiento, además de finales y definitivos.

Según el Art. 282, C.N., el Estado debe orientar la economía para asegurar el bienestar de toda la población y alcanzar la justicia social. “Le Monde Diplomatique”, en abril del 2000 publicó: “El crimen, la empresa libre más grande del mundo”...

Se trata de un sistema coherente, íntimamente ligado a la expansión del capitalismo moderno, que está basado en la asociación de tres compañeros: los gobiernos, las empresas transnacionales y las mafias”... “los políticos están involucrados de forma directa y su habilidad para intervenir depende del respaldo y la financiación que los mantenga en el poder”...

El artículo 257 C.N. establece que toda concesión debe garantizar el bienestar social y el interés público. La Corte determinó que la Asamblea y el Ejecutivo aprobaron el contrato sin realizar el escrutinio técnico, económico y ambiental necesario para verificar si el acuerdo beneficiaba realmente al país.

Lo que abunda en los medios de manipulación social es demagogia; aprobar una regalía del 2% sobre la producción bruta y otorgar exoneraciones fiscales, para importación, renta y remesas, a la empresa!

Que el Estado asuma todos los riesgos ambientales y sociales mientras la empresa se queda con casi la totalidad del retorno financiero; sin duda superaron a los conquistadores, que entregaron cuentas de vidrio, cascabeles y espejitos a cambio de oro; no hay calificativo capaz de interpretar tanta ruindad ni tanta sevicia; más que inconsciencia e indigencia moral; es lamentable que un puñado de servidores públicos, con evidentes conflictos de interés, puedan servir de cómplices de semejante daño al resto de la sociedad.

La economista india, Jayati Ghosh, experta en desarrollo, desigualdad y globalización, apunta: “las decisiones de los Estados de privatizar pensiones, comercializar servicios públicos o desregular los mercados no son imposiciones externas puras, sino decisiones políticas que crean oportunidades de extracción de rentas para el capital financiero”; motivo real de la transferencia de las reservas financieras de la CSS, a la banca privada; realidades que nos exige asumir el único papel que corresponde, frente a la ignominia de tales servidores públicos, refundar el Estado nacional o consentir el vasallaje y la profundización de las desigualdades.

Justo Arosemena dijo: “... gobierno fuerte no es otra cosa que el despotismo: la voluntad y el interés de unos pocos, sobrepuestos al interés y a la voluntad de todos”. Basta de corrupción, impunidad y complicidad con las fuerzas que sojuzgan a nuestros pueblos. ¡No es no!