‘No nos diluye el agua, ni nos derrite el sol’

Atravesando la vía interamericana, hacia el occidente del país, a la altura de la entrada de Divisa, que dirige a la península de Azuero, a su izquierda, cerca de la garita del tránsito, a mano derecha, a orilla de la carretera, se encuentra la entrada de la Escuela Nacional de Agricultura, Dr. Augusto Samuel Boyd. Su estilo es inconfundible, por las letras en alto relieve, además conocida como el INA: Instituto Nacional de Agricultura, ahora: Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas.

Pero lo que llama la atención es un letrero pintado sobre unas columnas y son la representación de lo que es la agricultura, en toda la acepción de la palabra. Pues van a aprender el lenguaje de la tierra, las plantas y los animales en su formación integral. Mensaje explícito. Título del artículo.

El INA fue inaugurado oficialmente el 27 de septiembre de 1940, la finalidad es formar hombres—luego mujeres—en Bachilleres agropecuarios con el fin de dotar al país de personal o técnicos medio cuya misión, fortalecer la educación agropecuaria.

Sin embargo, su labor educativa a través del tiempo ha visto truncada, pues al pasar de los años, como en toda la sociedad panameña, desvalorización humanística y factores políticos, han ido contribuyendo a disminuir en muchos aspectos, el objetivo real para el cual fue concebido.

No voy a realizar una defensa a ultranza de la situación por la cual atraviesa el colegio y las condiciones actuales, resultado de un proceso acumulativo, muchos factores, irregularidades o anomalías, ya que entronizaron varios elementos que serian largo enumerar y no es el objetivo criticar la labor que a través de casi 85 años ha llevado a cabo el INA, pues en la medida de sus posibilidades, en gran parte ha cumplido su propósito.

Es importante destacar y señalar, uno de los aspectos fundamentales de las 843 has originales que, desde su fundación, el INA tenía, cerca de las márgenes de los ríos Santa María y Cañazas, solo quedan alrededor de 600 has de superficie de tierra, los terrenos faltantes han sido concedidos, por distintos gobiernos mediante convenios y concesiones, aparte de innumerables circunstancias que han ocurrido.

Luego entonces, en medio de la fuga masiva de 195 privados de libertad del centro penitenciario la Joyita, el 1 de junio, siete días después, el 8 de junio, cuando la fiebre histérica colectiva del campeonato mundial de fútbol, comienza a calentarse, se publicó en el portal de Panamá compra, el pliego de condiciones para la licitación pública por 177.2 millones, abarca el diseño, construcción y mantenimiento del nuevo complejo penitenciario , de provincias centrales, en terrenos cercanos o colindantes con el centro educativo. Igualmente se habla de una segregación de aproximadamente 45 hectáreas.

Según medios periodísticos: “el proyecto se desarrollará en Divisa, corregimiento de los Canelos, provincia de Herrera y tendrá capacidad para albergar a 3,000 personas privadas de libertad, además de instalaciones para aproximadamente 450 custodios”. Aparte de todo lo que implica el área circundante, zona inundable pues hay poblaciones, escuelas, algunos centros comerciales, área de expansión.

Compartimos los criterios de voces autorizadas, se han alzado gritos de protesta, reclamos que se oponen al espacio de la construcción pues la problemática carcelaria existe, hay otros lugares en el país y erigir la obra.

Debe haber mayor consulta, divulgación, comunicación y no imponer un área que tiene características históricas y lo que representa para la educación agropecuaria media en el país.

Numerosos habitantes y autoridades políticas del lugar han manifestado su total repudio a esta medida. Los estudiantes del INA expresan su desacuerdo y fueron a las calles exigiendo la reconsideración del sitio, demostrándolo en la entrada del colegio. En Santa María la población ha salido a las avenidas con pancartas y afiches. La Asociación de Egresados del INA (ANEINA) también han mostrado su preocupación y disconformidad, emitiendo un comunicado.

Diversos sectores de la sociedad manifiestan sus criterios. La opinión publica esta molesta con los anuncios del proyecto y lo que se les solicita a las autoridades es conocer si existen estudios técnicos, hidrológicos, ambientales, de seguridad y la alternativa de ver distintas opciones.

¿Por qué se tiene que sacrificar unos terrenos que por mas de 80 años ha servido a la educación agropecuaria nacional? si pueden encontrarse alternativas, sin haber evaluado los impactos a corto y mediano plazo, analizar otras áreas para edificar la obra cómo se ha mencionado.

En estos momentos se agrega el traslado de 29 privados de libertad hacia la isla penal de Coiba, estación que custodia el SENAN, en la cual el Ministerio de Ambiente, había expresado su reticencia ante esta acción, pero posteriormente aclaro que no había incompatibilidad, pues no afectaba el ambiente.

A medida que transcurre el tiempo, continuaran los disensos para ambos casos. Considero revaluar y el replanteamiento de las solicitudes que están efectuando personas, gremios, asociaciones, sobre este delicado asunto.

Está pendiente una reunión de alto nivel con el Gobierno nacional.

Ojalá el lema acuñado en la parte frontal de la entrada siga cumpliendo su cometido histórico.