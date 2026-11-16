Actualmente el mundo vive una crisis general, pero está en nosotros, el pueblo, crear un ambiente distinto y saludable. Es notoria la falta de interés en algunos dirigentes, y personas con puestos relevantes que necesitan salir de la cancha de béisbol, y dar paso a otros cuyos intereses resulten en beneficio del país.

Por lo tanto, dirijamos sendas comunicaciones a aquellas personas que tienen a su cargo tomar las decisiones y correctivos necesarios para que esto suceda. Un ejemplo claro como el agua, sería borrar del panorama ese famoso subsidio electoral que tanto daña a la democracia. Y reemplazarlo por nuestro voto de $1, significando que, si cada habitante del país, rico o pobre desea dirigentes honestos, creativos y preparados, sea elegido por nuestro voto, y no por el poder económico que lo respalda, ni por conveniencia, ni por una bolsa de arroz.

Aclaremos este concepto: Si cada ciudadano que desee el bien del país, contribuye con $1 a la organización de un candidato honesto con una trayectoria que refleje su moral y convicción, pero que, a la vez tenga preparación y una edad aceptable, y se rodee de muy buenos asesores sin pasado que ocultar, entonces encontraremos a la persona ideal para dirigir nuestro país.

Sigamos ejemplo de otros países, que otrora han sido lugares que nadie volteaba a ver y, hoy en día, son países prósperos, con habitantes alegres y ofertas estructurales. El mejor ejemplo de esto, en Latinoamérica, es El Salvador, que crece vertiginosamente con un presidente que ha sabido dar a su pueblo prosperidad con sabiduría y buen ejemplo. Como también, evitemos otros ejemplos, sumidos en grandes protestas y problemas.

Hay que verse en el espejo de otros países, que, caóticamente van en picada, o ya han sido tomados por ideologías adversas a los principios económicos, democráticos, morales y familiares. Digamos un rotundo NO a aquellos candidatos que quieren gobernarnos, no por lo que somos, un pueblo gentil y religioso, sino por lo que imponen.

Digamos NO a aquellos candidatos que ya tienen un pasado que no es apropiado para nuestro país. Busquemos un candidato que dé muestras de responsabilidad social, democracia absoluta, valores humanos que defienda la familia, o sea, honestidad absoluta. ¿Difícil? No tanto. Hay muchísimos jóvenes y empresarios graduados y preparados en distintas carreras, y listos para hacer su papel si los dejamos. Para asumir aquellas posiciones en el exterior y llevar a cabo una extraordinaria labor de promoción del país. No hay que gastar millones y millones en publicidad ni viajes en primera clase para hacerlo. Una o dos grandes ferias en el extranjero basta, y apoyar Expocomer y otros eventos. Y los viajes presidenciales que se realicen en absoluta necesidad solamente, para eso hay embajadores dispuestos a representar un gran papel. Y escoger aquel candidato que priorice a los abuelitos, la educación, y la agricultura. Tres pilares de un país. Porque un pueblo educado y satisfecho en su nutrición, es un pueblo feliz y digno. Y unos abuelitos con los medios de supervivencia en sus días más difíciles, es lo menos que podemos ofrecer ya que han dedicado toda una vida a defender a nuestro país para que hoy en día, sea lo que es... noble y valiente.

Crear una Secretaria del Adulto Mayor, independiente del ministerio. Eso es progreso. Eso es defender los derechos del adulto mayor. Creando una jubilación digna. Luego vienen otros temas, no menos importantes, pero derivados de estas prioridades, como salud, seguridad, un buen programa de responsabilidad empresarial y civil, un gran complejo geriatrico completo auto sostenible; mantenimiento en carreteras y edificios gubernamentales; elaboración de un programa bien estructurado por profesionales de una ciudad gubernamental, para que no haya que pagar alquiler de nuestras oficinas públicas y el pueblo pueda resolver sus necesidades en un solo lugar.

Todo lo mencionado anteriormente, adicionado a una buena oficina dirigida por personas bien asesoradas y preparadas de recursos humanos gubernamental designado para que tome todo el personal, y no sean favores políticos ni dirigidos en cada ministerio, sino totalmente independiente de la política, donde valoren los conocimientos, recorrido profesional y moral, y mantengan una capacitación obligatoria anual para poder ascender por mérito y no por política. Y donde haya sueldos asignados a cada posición, con un límite, y no por amistad. Sobre todo en educación, empezando por capacitar a todo docente que salga de la facultad, y enseñarles desde lo más básico, su manera de tratar a un niño, su vestimenta, su vocabulario, su moral, no masticar chicle ni empezar su clase desayunando. Listos para educar. Que se sientan orgullosos de su profesión; y sus conocimientos sean reconocidos y apoyados tanto por el ministerio, como los padres de familia.