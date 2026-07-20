Panamá consolida en París su rol protagónico para la migración por inversión

La participación de Panamá en el Investment Migration Forum (IMC) 2026, celebrado en París, deja una conclusión clara: el país ha logrado posicionarse con fuerza en uno de los escenarios más relevantes del mundo para la migración por inversión y la atracción de capital.

Durante varios días, gobiernos, inversionistas, asesores patrimoniales, firmas legales, instituciones financieras y líderes de la industria de migración por inversión se reunieron para debatir el futuro de un sector que hoy desempeña un papel cada vez más importante en la economía global. El foro, considerado uno de los encuentros más influyentes de la industria, se centró en temas como la cooperación internacional, la movilidad global y el papel de los inversionistas como actores clave del desarrollo económico a largo plazo.

En ese contexto, Panamá fue uno de los grandes protagonistas. La presencia de una delegación público-privada mandó un mensaje claro: el país posee características únicas para consolidarse como un centro regional de inversión y desarrollo. Pero quizás el mayor logro de Panamá en el IMC Forum 2026 no fue únicamente exponer las ventajas competitivas del país, sino demostrar que existe una voluntad real de construir relaciones a largo plazo con la comunidad internacional de la inmigración por inversión y posicionar a Panamá dentro de una industria que tiene la necesidad de ofrecer nuevos programas de inversión más competitivos y sostenibles.

Hemos visto de cerca la capacidad de crecimiento de los sectores estratégicos de Panamá y el interés creciente de inversionistas internacionales que observan al país como una alternativa sólida para atraer capital, talento y oportunidades. Sostenemos y reafirmamos a Panamá como una plataforma natural de negocios que reúne muchas de las condiciones necesarias para convertirse en uno de los principales polos de atracción de inversión de la región, con una economía dolarizada, conectividad global y ubicación estratégica.

El IMC Forum también dejó una enseñanza importante para todos los países que aspiran a atraer migración por inversión internacional: la competitividad ya no depende únicamente de incentivos económicos, depende de la capacidad de generar confianza. La transparencia, la gobernanza y la colaboración entre los sectores público y privado son hoy activos tan valiosos como cualquier ventaja fiscal, financiera o de movilidad.

Después de París, el desafío será mantener el impulso. La notoriedad obtenida en el IMC Forum 2026 representa una oportunidad excepcional para seguir fortaleciendo la imagen del país, ampliar su presencia en los mercados internacionales, cooperar entre los sectores público-privado y continuar construyendo confianza entre quienes buscan destinos seguros para invertir, desarrollar negocios y proyectar su futuro.

Creemos en las inversiones que generan impacto y en los proyectos que crean empleo, fortalecen economías locales y contribuyen al desarrollo sostenible de un país. Es por esto, que hemos apostado por Panamá como el destino predilecto para la industria de inversión por migración.