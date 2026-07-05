En momentos en que nuestro país se encamina hacia una nueva Constitución, considero importante tener presente la interesante obra que lleva por título: Panamá y su historia constitucional (1808-2000), publicada por el Dr. Italo Isaac Antinori-Bolaños hace poco más de una década.

En mi calidad de ciudadano, pero también como Catedrático Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Panamá, consideró que el esfuerzo y aporte tan valioso del Dr Italo Antinori Bolaños con su libro que nos presenta una seria investigación de la historia constitucional panameña, que abarca la era colonial, departamental y republicana, es un documento que cobra vigencia y actualidad.

La obra a que me refiero, brinda una amplia investigación convertida en un texto de Derecho Constitucional, que considero debería ser lectura obligatoria para todos los ciudadanos interesados en darle nuevamente al Derecho la vitalidad que debe serle propia. Los sólidos conocimientos constitucionales del Dr. Italo Antinori Bolaños, adquiridos con dedicación durante los ricos años de la “transición” en España y de maestros de la talla de Pablo Lucas Verdú, nos son presentados en forma didáctica y sencilla a través de las casi 400 páginas que se reparten los seis capítulos del libro.

El primer capítulo contiene un amplio estudio sobre la evolución constitucional de Panamá, desde 1808 hasta 1972 y a través del mismo, nos lleva de la mano por los períodos del constitucionalismo español y colombiano -lamentablemente muy poco conocidos en nuestro medio- y que son referencia histórica obligatoria para poder entender mejor el necesario debate que debe darse hoy sobre nuestro presente y nuestro futuro constitucional. También nos brinda dicho capítulo un estudio de las tres primeras constituciones republicanas: 1904, 1941 y 1946, así como de sus ajustes y modificaciones; objeto, las más de ellos, de la voluntad de los poderes fácticos que del sentir y querer popular.

Los siguientes dos capítulos están dedicados al análisis de los aspectos relevantes del sistema político establecido por la Constitución de 1972 y de las reformas de 1978, 1983, así como interesantes criterios sobre el sistema político establecido en Panamá, como consecuencia de la invasión militar de Estados Unidos de América el 20 de diciembre de 1989.

Interesantes también los señalamientos sobre la discusión de la Constituyente en Panamá, que el Dr. Antinori nos brinda antes de analizar el fracasado intento de Reforma Constitucional de 1992 y los nuevos intentos de Reforma Constitucional en 1993 y 1994, sin dejar de lado el fracaso de la reelección presidencial planteada por el PRD para Ernesto Pérez Balladares, en 1998.

Es imposible, ante una obra como la que aporta el Dr. Antinori, sustraerse de una identificación con muchos de sus planteamientos o marginarse de importante hechos que nos tocó vivir o intervenir en ellos, más como actores que como espectadores.

Esta valiosa contribución al Derecho Constitucional panameño y su arraigado sentimiento constitucional, que lamentablemente muy pocos abogados, jueces, personeros fiscales, procuradores y magistrados tienen en Panamá, hace su obra de clara vigencia.