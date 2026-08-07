¿Paralelismo disfrazado...?

Dada la reactivación de la campaña por la Constituyente, que recrimina la paralela y afirma: “los que creían que la Constituyente originaria no iba para ningún lado, no saben como frenar este proceso”... comparto fragmento del comunicado, de mayo 2022; producto de mis reflexiones, cuando circulaban desde el grupo CUCO...

Nosotros, Ciudadanos Unidos por la Constituyente, (CUCO), como la mayoría absoluta de la población reconocemos que la actual crisis institucional es producto de la inconsciencia, incompetencia e indolencia del gobierno.

Ante la irrefutable falta de confianza y al margen de la transparencia y pulcritud que pudieran lograr en la disputa por los cargos, y de los propósitos e integridad de los candidatos de la partidocracia e “independientes”, lo único seguro es el fraude; porque quien quiera resulte vencedor, se repetirá la historia de los últimos tres decenios; con un gobierno más al servicio del poder económico, atrapado en la estructura jurídica e institucional, de la “armónica colaboración”, que prevalece en los tres Órganos del Estado.

El Dr. Carlos Bolívar Pedreschi, erudito en Derecho Constitucional y con solvencia moral, en artículo publicado en La Estrella de Panamá, el 5 de diciembre de 2025, dijo: “la Asamblea Constituyente prometida, no es, como lo ha dicho el presidente de la República, originaria.

La Asamblea Constituyente que tendremos al final del gobierno del actual presidente será una Asamblea Constituyente ordinaria y no originaria.... ya que, el mismo presidente aclaró públicamente que la Asamblea Constituyente que él llamó originaria no tendrá la facultad de designar nuevo presidente y nuevas autoridades.

En derecho constitucional y en ciencia política lo que le da el carácter de originaria es la facultad que tienen los constituyentes de nombrar nuevo presidente en reemplazo del actual y otros importantes funcionarios de alta jerarquía”.

José Ingenieros dijo: “la mayor de todas las cobardías consiste en callar la verdad para recoger las ventajas que ofrece la complicidad con la mentira”. La verdad es la fuerza más temida por los simuladores; cuando los que conocen la realidad deciden mantener un Estado fallido a toda costa, integran cofradías en torno al poder.

El intelectualismo al servicio del poder institucionaliza la mentira e impide el pensamiento crítico, para neutralizar la disidencia y propiciar la estabilidad de la fraudulenta democracia representativa. El Artículo 39 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos reza: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Ante el autoritarismo y el empecinamiento en la minería, lo racional e impostergable es la Constituyente originaria, con plenos poderes.. Basta de despotismo y de paralelismos variopintos. Debate y soberanía popular, no monólogo ni entretenimiento.