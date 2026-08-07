¡Feliz cumpleaños San Francisco!

Corría el año 1926 y el Dr. Belisario Porras, gran visionario, necesitaba construir un hospital para dar respuesta a una ciudad que crecía tanto por extranjeros que llegaron atraídos por los trabajos que ofrecía la construcción del canal como los interioranos que venían a buscarse un mejor futuro en la capital de la naciente república.

Al encontrar el lugar apropiado donde se encuentra actualmente el Hospital Santo Tomas nació otro problema: Había que reubicar a los moradores y en esta búsqueda se encontró lo que hoy es nuestro querido corregimiento de San Francisco.

Hoy nuestro corregimiento está lejos de ser lo que fue en sus comienzos. Su evolución desde principios del siglo pasado es notable. Con sus Barrios emblemáticos como San Francisco Centro, rodeado por Boca la Caja y Carrasquilla que luchan por continuar existiendo, Punta Paitilla y el barrio más nuevo que es Punta Pacífica.

En San Francisco queda nuestro querido parque Omar, pulmón de la ciudad creado para el esparcimiento de todos los panameños, pero donde ahora hay que pagar 40 dólares la hora para poder usar una cancha de fútbol.

El progreso se ha llevado muchos de los lugares con los que crecimos, pero no el recuerdo de ellos, como nuestro cine “Roosvelt”, donde se reunía la muchachada los domingos a ver dos películas por precios muy módicos.

La farmacia Sas igual que la barbería del mismo nombre donde encontrabas barberos a la antigua usanza que te mantenían al día de todo lo que ocurría en el país; ahí me corté el cabello desde niño hasta que el barbero se retiró ya entrados los 2000. Nuestras bodegas “Musuco” y” Mi Amiga”, el aeropuerto Marco A. Gelabert de Paitilla, en donde se ubica ahora Multi Plaza.

Aquí también se encuentra el centro de convenciones Atlapa, sede de muchos eventos importantes en el país, así como calles emblemáticas como nuestra querida Calle Belén con sus tradicionales posadas navideñas, que lejos de desaparecer se ha transformado en un área residencial y comercial, con modernos edificios, aunque muchos de estos están vacíos.

San Francisco ha evolucionado: De ser un barrio de pescadores se ha convertido en uno de los corregimientos más pujantes del país, que genera aproximadamente el 5.9% del producto interno bruto de Panamá, con importantes escuelas tanto públicas como privadas, centros de salud, centros comerciales, negocios, bancos y restaurantes con una amplísima oferta gastronómica.

Por todos estos recuerdos y por lo que viene en adelante quiero darle mis felicitaciones por su centenario el próximo 9 de agosto a todos los habitantes de éste, nuestro querido San Francisco y esperemos siga igual de próspero en la celebración del Bicentenario.