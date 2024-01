Hace unos días el Dr. Omar Jaén, amigo con el que he colaborado en otras ocasiones publicó un artículo de opinión que me parece sumamente relevante en estos momentos. En su escrito el Dr. Jaén concluía que el proyecto de Ferrocarril Continental debe ser una prioridad para el gobierno que elijamos en mayo de 2024.

Como experto en temas de transporte y logística debo comenzar por endosar la opinión del Dr. Jaén y añadir algunas consideraciones para que un proyecto de esta magnitud sea exitoso.

Durante mi carrera profesional he impartido clases y conferencias de maestría en temas de transporte marítimo y logística en varias universidades nacionales e internacionales. Entre ellas destaco ULACIT, la Universidad del Istmo, USMA, Universidad de Panamá, la UMIP, y en el extranjero, en Estados Unidos, en el Centro de Transporte de la Universidad de Denver, Colorado, en el Centro de Transporte de la Universidad de Northwestern, Chicago, Illinois, y en Colombia en la Universidad del Norte, Sergio Arboleda, y del Rosario.

En todas mis clases y conferencias inicio con un mensaje fundamental. Sin conectividad no hay comercio, no hay turismo, y no hay desarrollo. Y precisamente a eso quisiera referirme en este artículo. Nuestra región (América Latina y el Caribe) carece de conectividad intra-regional. Algunos países están más conectados que otros con las cadenas internacionales de valor, pero el comercio entre nosotros es realmente deficiente.

Tal como indica el Dr. Jaén, el ferrocarril es un modo de transporte de alta eficiencia para largas distancias, sobre todo para mercancías. Pero para que una red ferroviaria sea realmente efectiva y coadyuve a la integración, debe ser el resultado de un plan maestro regional.

Un plan maestro que defina las rutas desde México hasta la Patagonia. Que interconecte los principales centros de producción y los principales puertos de la región. Un plan en el que todos los países acuerden el marco legal, reglamentario e institucional y las formas de gobernanza que permitan una Asociación Público – Privada Regional en que todos participen y se beneficien, pero en la que también asuman la parte de riesgo correspondiente.

Es una visión que pareciera ser difícil de alcanzar, pero que solo requiere de voluntad política de parte de los países y de la banca multilateral. La Asociación de Estados del Caribe, organismo intergubernamental del que soy Secretario General, ha planteado como una de sus prioridades el desarrollo de dicho plan maestro. La Asociación está conformada por 25 Estados Miembros y 10 Asociados (entre los cuales están todos los países del Caribe Continental, desde México hasta Surinam, y todos los países del Caribe insular, desde Bahamas hasta Trinidad y Tobago.

Tres de las áreas focales de la AEC son: Transporte, Comercio y Turismo. De ahí que la Estrategia de Transporte y Logística regional tendría como objetivo impulsar no sólo el desarrollo de infraestructuras sino también la mejora en los servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre. Pero más allá de los modos y medios de transporte, la estrategia también incluye la conectividad digital que es clave para lograr la facilitación de procesos y trámites entre los países.

Además de la AEC, existen otros mecanismos regionales como SICA, SELA, ALADI, Proyecto Mesoamérica, Caricom, Mercosur y CAN, que nos hemos estado reuniendo para aunar esfuerzos frente al reto de integración regional. De igual forma, hemos suscrito memorándums de entendimiento con la Banca Multilateral de Desarrollo Regional (Banco Mundial, BID, BCIE, CDB, CAF) con tal de unir esfuerzos pues el desarrollo de una Estrategia de Transporte y Logística regional es un tema en el que todos deben trabajar en la misma dirección.

Al principio hice referencia al momento en que nos encontramos. Una rápida prospectiva nos deja ver que la globalización se encuentra en plena transición, son momentos de realineamiento geopolítico y de incertidumbre comercial. Pero igual, es en esos momentos en que se abren ventanas de oportunidad. Es el momento en que se necesitan gobernantes visionarios que no solo se concentren en lo doméstico sino que comprendan el papel que el país debe jugar en política exterior. Especialmente, por los retos que nuestra región enfrenta en temas de cambio climático y que van a tener implicaciones en la descarbonización del transporte, que es uno de los principales emisores de gases de efecto de invernadero. (Lectura recomendada: https://www.revistamegatrade.com.ar/noticias/la-descarbonizacion-en-la-logistica-maritima-como-parte-de-las-grandes-retos-y-tendencias-de-la-industria)

Tal como cerró el Dr. Jaén su artículo, este megaproyecto debe ser prioridad del gobierno que elijamos en mayo de 2024. Y añado, es por ello que el candidato debe tener la visión pero también la capacidad y experiencia para lograr las alianzas necesarias con todas las partes involucradas, tanto a nivel nacional como internacional, para hacer la visión una realidad.

Quisiera cerrar con dos citas que me parecen pertinentes desde el punto de vista tanto de política exterior como desde el punto de vista ideológico. En 1967, el entonces Primer Ministro de Barbados Errol Barrow, dijo ante las Naciones Unidas, Barbados “será amigo de todos, satélite de nadie”. La otra cita es de Deng Xiaoping cuando dijo “No importa el color del gato, con tal de que atrape ratones”. Ambos dirigentes fueron líderes que alcanzaron el desarrollo de sus respectivos países en momentos en que el mundo estaba convulsionado y en transición. Otra muestra de lo que se pudo alcanzar en alianza internacional fue lo logrado por el general Omar Torrijos, con el apoyo del Movimiento de Países no Alineados. Logró lo que muchos pensaron imposible, recuperar nuestro territorio que había sido cedido a perpetuidad, lo que nos permitió la explotación y usufructo de nuestro Canal y de nuestra posición geográfica. El próximo gobierno enfrentará muchos retos a lo interno, esperamos que lo urgente deje tiempo para lo importante.