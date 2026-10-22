‘Por los caminos de la vida’, excelente cuentario de Vilma Briseida Calderón

La escritura de cuentos fácilmente se vuelve adictiva cuando es sólo la costumbre la que impone sus antojos. Porque resulta indudable que se trata de un género capaz de motivar la curiosidad tanto del autor como de los lectores desde los primeros párrafos cuando estos contienen elementos característicos de la peripecia humana, en cualquiera de sus tantísimas manifestaciones.

Pero resulta que quien escribe cuentos buscando hurgar en la esencia de la vida con un genuino talento artístico, sumado a una clara capacidad de descubrir aspectos fundamentales aunque a menudo poco conocidos de la cotidiana contingencia, es quien está destinado por los dioses a sobresalir como genuino artista.

Sin duda, es el caso de la escritora panameña Vilma Briseida Calderón (1955) en este nuevo libro suyo titulado “Por los caminos de la vida”. Tratándose de su cuarto cuentario, éste no sólo no desmerece un ápice sino que pone de manifiesto cómo el talento artístico, una vez asumido, es perfectamente capaz no sólo de superarse a sí mismo sino, además, de sembrar nuevos cotos de originalidad en sus historias...

El escritor chiricano, promotor cultural y profesor universitario prematuramente fallecido Ariel Barría Alvarado (1959-2021), es sin duda quien mejor ha sabido expresar en su momento los inefables méritos de la preclara sensibilidad de esta talentosa autora nacional –enfermera jubilada–, quien ahora retoma con este nuevo libro su muy particular forma de lidiar artísticamente con una amplia variedad de características propias de los seres humanos, pero superándose a sí misma. Lo cual, como es sabido, no siempre ocurre en la trayectoria corta o extensa de los escritores...

Barría Alvarado (1959-2021) comentó alguna vez sobre el primer libro de Vilma: “Cuentos por la tarde” (2014): “Son cuentos de distinta factura, engomados por un elemento primordial: resultan comunes a todos nosotros, o lo serán alguna vez, pues narran episodios surgidos del día a día, en una sociedad que crece en índices materiales, sin detenerse a pensar sobre qué cabezas hinca las cifras; mientras se nos invita a ver avances en acero, concreto y cristal, ciegos ante lo que nos acontece y nos cambia... Una mirada emotiva hacia dentro, limpia de lentes o de enfoques ensayados; una mirada a la casa, al alma, y quizás a lo que hemos de ser cuando percibamos la tarde aproximándose por la ventana”.

No podría yo estar más de acuerdo; y sobre esta nueva obra de nuestra autora me atrevo a sostener que la sensibilidad puede existir, pero no necesariamente se torna relevante cuando quien crea cuentos desde nuevas experiencias, distintos ángulos de enfoque y un renovado compromiso con la vida cotidiana carecen de sustentación emocional. Y lo más importante, a mi juicio, de “Por los caminos de la vida” (2026), su nuevo libro, es que su autora precisamente ha sabido superarse a sí misma con la misma modestia que la caracteriza como persona, aunque con una lucidez enriquecida por la experiencia de los años transcurridos, por nuevas lecturas y por un sentido indudable de consistente superación artística.

Su segundo y tercer libro de cuentos, “En otra piel” (2016) y “De mujeres y misterios” (2021), respectivamente, demuestran cómo a partir de la minucia, o de datos al parecer irrelevantes, la autora es capaz de construir cuentos de una gran porosidad humana, contagiándonos de emociones largamente guardadas o del todo desconocidas... Lo cual ya constituye un logro literario importante. De ahí que sostenga, como lo demuestran tres antologías de mi autoría sobre cuentística de mujeres panameñas (1), que son ellas –en calidad y cantidad– quienes desde hace años sostienen las bases de la mejor cuentística nacional, habida cuenta de sus muy variados talentos y de su persistencia en ir creando textos trascendentes.

Vilma Briseida Calderón pertenece, por derecho propio, a esa altiva vanguardia cuentística de mujeres que hace ya muchos años habría de nacer primero con la escritora y diplomática Graciela Rojas Sucre (1904-1992), con el único libro de cuentos publicado hasta entonces por autora panameña: “Terruñadas de lo chico” (Santiago de Chile, 1931); y exactamente 30 años después, gracias a la versátil poeta y cuentista nacional Moravia Ochoa López (Panamá, 1939), con su primer cuentario: “Yesca” (1961), quien ha continuado creando obras destacadas en ambos géneros a lo largo de su muy distinguida carrera literaria.

Y a la par van apareciendo numerosas nuevas cuentistas de muy alto perfil, todas con al menos dos libros de cuentos publicados, tales como Griselda López (1938); Bertalicia Peralta (1939); Consuelo Thomas Fitzgerald (1957); Melanie Taylor Herrera (1972); Beatriz Valdés Escóferry (1940); Giovanna Benedetti (1949); Danae Brugiati Boussounis (1944); Lupita Quirós Athanasiadis (1950); Ela Urriola (1970); Maribel Wang González (1981); Isabel Herrera de Taylor (1944); Isabel Burgos (1970); Enithzabel Castrellón Calvo (1975); María Laura de Piano (1959): Nicole Alzamora Candanedo (1992); Lissete Lanuza Sáenz (1984); Annabel Miguelena (1984); Marisín Reina (1971); Klenia Morales de Bárcenas (1979); Katia Malo (1961); Rosalba Morán Tejeira (1939) y Olga de Obaldía (1963), entre muchas otras excelentes narradoras panameñas de ficción breve (sin contar las que tienen un solo cuentario publicado).

No pocas formadas en el “Diplomado en Creación Literaria”, de la UTP, incluida nuestra autora, especialidad que en buena hora fundé en 2001 y que aún hoy sigue convocándonos semestralmente. No pocas de estas cuentistas ya traían por dentro un significativo don artístico para el desarrollo de las Letras.

¡Damos, pues, nuestro voto de confianza a esta cuarta colección de cuentos de Vilma Briseida Calderón, felicitándola por su renovada capacidad de superarse como autora nacional de muy altos quilates; razón por la que Foro/taller Sagitario Ediciones le da la más cordial bienvenida a los 25 cuentos de “Por los caminos de la vida”, obra sobresaliente que hemos tenido el placer de prologar!

Véase mis antologías: “Flor y nata: Mujeres cuentistas de Panamá (Géminis, Panamá, 2004); “Puesta en escena: Compilación de mujeres cuentistas de Panamá (2005-2018) (Géminis, Panamá, 2018); y “Ofertorio: Secuencias y consecuencias”. (Foro/taller Sagitario Ediciones, Panamá, 2021).