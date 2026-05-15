¿Qué tanto de Eichmann hay dentro de ti?

La noche del 11 de mayo de 1960, agentes del Mossad capturaron en Buenos Aires a Ricardo Klement, cuya verdadera identidad era Otto Adolf Eichmann, un alto funcionario del Partido Nazi y uno de los organizadores del Holocausto. Hannah Arendt alertada del suceso acordó con el The New Yorker viajar a Jerusalén para hacer un reportaje del juicio, ya que tiempo atrás ella había publicado los Orígenes del totalitarismo.

Al hallarse en el juicio Arendt observó a Eichmann en el banquillo del acusado, de pronto reflexionó sobre una realidad muy perturbadora, no estaba cara a cara con ninguna encarnación monstruosa, sino frente a un hombre normal. Su apariencia era de un burócrata común. Un funcionario público cuyo comportamiento administrativo develaba un fenómeno pospolítico pavoroso —la banalidad del mal—. Arendt destaca este fenómeno político en sus artículos periodísticos, antes de su publicación en Eichmann en Jerusalén (1963). Así, la banalidad del mal, un concepto mencionado en el libro se convierte en un pensamiento clave de la teoría política arendtiana. Advierte que los crímenes más atroces no requieren, necesariamente, de una emoción negativa como el odio, sino de la gradual pérdida de la capacidad de pensar y juzgar, que es desplazada por una obediencia ciega a la lógica administrativa y progreso personal.

Las pruebas psiquiátricas practicadas a Eichmann corroboraron el perturbador examen de Arendt, que él era un individuo normal, incluso, ejemplar en su dinámica familiar y en el cumplimiento de su trabajo. Durante el juicio, su defensa no apeló a las emociones, sino a la justificación del sentido de obediencia a la legalidad del régimen. Arendt enuncia “la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes”. La encarnación de la banalidad del mal, incluso, en sujetos profesionales y educados que han renunciado de su agencia moral de pensar y juzgar, en favor de la pura eficiencia. Eichmann personifica esta “pura y simple irreflexión” al asumirse como un ciudadano fiel a las órdenes ejecutivas del momento, sin los escrúpulos morales respecto de las consecuencias de lo que hacía.

En tiempos de Inteligencia Artificial, en el desierto algorítmico de las decisiones humanos el “Eichmann dentro de ti” se manifiesta en tu disposición a convertirte en un instrumento de obediencia ciega bajo el pretexto de la necesidad o la promoción laboral. Cuando la maquinaria burocrática, se trasladada a una cadena tecnológica donde el individuo es una mera pieza intercambiable o superflua, sus decisiones morales son delegadas en sistemas automatizados. Arendt analiza esta pérdida como la anulación el “dos-en-uno”, ese diálogo interno con uno mismo que nos remite a “pensar lo que hacemos” frente a la obediencia ciega y singularizada.

El análisis de Arendt sobre el mal como fenómeno político, es más que un enfoque teológico y diferente del mal radical, ya que este se arraiga en emociones como el odio o la convicción ideológica fanática, por ejemplo, el fascismo. En cambio, en su teoría política ella se refiere aquel mal que se banaliza en la cotidianidad de la administración pública, donde los burócratas en sistemas totalitarios obedecían como condición necesaria para la supervivencia y el éxito, lo que aniquilaba la posibilidad de la acción política. El reportaje sobre Eichmann en Jerusalén mostró que no era un simple proceso judicial a un hombre, sino la exposición de la vulnerabilidad esencial de la condición humana frente a la ausencia de la responsabilidad y del juicio.

En la actualidad, la IA es el depositario de la confianza de profesionales que ejercen funciones públicas bajo la presunta neutralidad del funcionamiento técnico, lo que se reduce a presionar un botón o aplicar un algoritmo, se desvanece la sensación de responsabilidad sobre los efectos administrativos de tales decisiones. Frente a ello, la ética exige el compromiso y la responsabilidad para evitar estos riesgos de deshumanización, se reivindique el juicio político allí donde el engranaje administrativo amenaza con transformarse en instrumento de destrucción y terror.

Esta reflexión política es una invitación a los lectores a fortalecer la memoria y a “pensar lo que hacemos” como exigencia decisiva de la filosofía práctica —ética y política— que busca evitar que la historia se repita bajo nuevas formas de exterminios administrativos. La emergencia del Eichmann que hay dentro de ti, se desarrolla cuando te conviertes en instrumento ciego de un sistema, renuncias a la responsabilidad bajo el pretexto de la obediencia, la necesidad o la promoción laboral. Por tanto, la responsabilidad y el juicio nos permite el discernimiento para reconocer la aterradora banalidad del mal y es el inicio de reivindicación de la filosofía política como instrumento contra la decadencia progresiva que descompone la política.

“El Eichmann dentro de ti” no es una mera reflexión histórica, sino un recordatorio preventivo para evitar ser devorados por la irreflexión y las injusticias que resultan de decisiones cotidianas. Hay que enfrentar una aporía existencial ineludible que define nuestro presente: ¿estamos cultivando verdaderamente la capacidad de desobedecer injusticias o estamos, por el contrario, perfeccionando al burócrata que ejecuta funciones automatizadas sin cuestionar jamás las consecuencias de sus actos?