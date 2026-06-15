¿Quién será el próximo rector de la Universidad de Panamá?

La casa de Octavio Méndez Pereira es el espejo donde se reflejan los problemas nacionales. Es la caja de resonancia que recoge el clamor de la población frente a los momentos difíciles que se viven. Hoy, penden de las cercas, edificios y pasillos una variedad de propaganda donde cada candidato trata de ganar simpatías. Alrededor de 80 mil personas decidirán quién ganará la Rectoría en las elecciones del uno de julio venidero.

En ese proceso de análisis reconozco que los aspirantes tienen una trayectoria digna para llegar a la Colina. Dentro de los aspirantes hay una persona que me llama la atención. Es un académico con 34 años de contacto permanente, dueño de una hoja envidiable. Cuenta con algo que es muy necesario para lograr mejores días para la Universidad de Panamá. Se trata de tirar puentes, de prudencia y conciliación. Esto permitirá conseguir un mejor futuro para la familia universitaria. Durante la trayectoria ha sido objeto de muchas distinciones y condecoraciones. Es doctor en Física y además de profesor, fue vicerrector Académico. Por esos atributos, y más, recomiendo darle un voto de confianza al doctor José Emilio Moreno.

La universidad necesita a una persona razonable, paciente, que sepa escuchar el clamor de quienes forman parte de los tres estamentos de esta casa superior de estudios. Dentro de su plan nos presente 8 ejes, 34 sub ejes y 190 líneas de acción. Debido a la falta de espacio nos referiremos a los ejes. Dentro de su plan promete la transformación innovadora con sentido humano y proyección laboral. Modernizar la formación universitaria mediante actualización curricular, innovación pedagógica, tecnologías emergentes, competencias digitales, pasantías y mayor articulación con el mundo laboral. El doctor Moreno va a fortalecer la ciencia, la innovación y los estudios de postgrado como motores del desarrollo nacional, promoviendo conocimiento pertinente, formación avanzada, cooperación y soluciones a necesidades sociales.

Con los estudiantes tendrá prioridad el bienestar integral, la permanencia, la participación estudiantil, la consulta constante, el acompañamiento académico y la igualdad de oportunidades para una universidad más humana e inclusiva. La academia aprovechará las oportunidades fuera del territorio. Para ello impulsará la movilidad académica, alianzas globales, cooperación científica, redes de conocimiento y mayor presencia de la Universidad de Panamá en escenarios internacionales de excelencia. Fortalecerá los Centros Regionales mediante descentralización responsable, mejoras académicas y administrativas, identidad territorial, infraestructura, gestión local y respuestas pertinentes a las necesidades de cada región.

La universidad tendrá mayor transformación digital, simplificación de trámites, sistemas integrados, valorización del talento administrativo, eficiencia institucional, transparencia y mejores mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. Habrá una política sostenible a través de la equidad, igualdad de género, prevención del acoso, gestión ambiental, responsabilidad institucional y compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La universidad no será ajena a los problemas de la sociedad por eso el doctor José Emilio Moreno reforzará el compromiso social mediante proyectos comunitarios, cooperación interinstitucional, innovación aplicada, soluciones territoriales y participación en el desarrollo nacional.

Fiel a mi vocación democrática aconsejo analizar las propuestas de los candidatos para que la escogencia sea el producto de una decisión madura e inteligente. En mi caso ya cumplí con ese proceso y por ello me atrevo a solicitar el voto de confianza para el doctor José Emilio Moreno.