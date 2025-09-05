Quille Vásquez y su inteligencia natural

Panamá. Junio de 1962 en el Colegio Rodolfo Chiari de Aguadulce, Coclé. Antes de cantar el himno nacional de los lunes, el profesor de Religión, Aquiles Quille Vásquez, pasaba revista a su grupo de primer año: bien peinados, uniforme impecable, barbilla alzada, tono audible y vista al frente.Nativo de Natá de los Caballeros, no tenía el porte y la majestuosidad del general francés Charles de Gaulle, pero inspiraba respeto. Antes de unirse al cuerpo docente, escaneaba con su mirada de halcón a cada uno de sus discípulos y recordaba: 'tenemos tarea hoy; ¡no veo a Marco Aurelio!'.Era tenaz, sobre todo a la hora de inculcar valores morales. Ponía las tareas con la solemnidad de un heraldo real. En una ocasión nos mandó a hacer una buena obra social de fin de semana para entregar el lunes.Llegado el día, revisaba los deberes en medio de un silencio sepulcral. Una sonrisita marca diminutos surcos en las mejillas, signo de que venía la reprimenda. '¡Dios santo!', exclamó al ver la cantidad de ancianas que habíamos cruzado por las calles de Aguadulce, El Roble, Pocrí y El Cristo.Hubo otros amagos de buenas acciones, como bajar gatos de árboles, fregar platos y brindar agua a los peones que socolaban los potreros de la región. Dos tareas le llamaron la atención: la de Hilario Quesada y la de Marisol Batista.Como ese día estaba regalón, le concedió mención honorífica a la buena acción de Sacramento Torres. Le había propinado tres palazos al gato de su abuela Chenta cuando intentó echarle garras a Yaco, un loro boquisucio que tenía de burladero un frondoso árbol de marañón.