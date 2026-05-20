Talleres de escritura académica para contextos interculturales y plurilingües en UDELAS

Hace unos años, nadie hubiese imaginado que dos proyectos académicos liderados por la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), el Centro de Investigación sobre Educación en los Pueblos Indígenas (CIEPI) y la Revista KARAKOL, se convertirían en destacados espacios para el diálogo intercultural, la promoción y la preservación de las lenguas originarias en Panamá.

Desde una mirada plurilingüe enfocada en la revitalización de las lenguas originarias, surgen los talleres de escritura académica para contextos plurilingües en el 2022. Desde entonces, el CIEPI y la Revista KARAKOL han llevado a cabo estos talleres de manera consecutiva, los cuales han sido el gatillo para que los docentes, estudiantes, administrativos y la comunidad en general, publiquen ensayos culturales, científicos y artículos de opinión sobre temas indígenas contribuyendo a la visibilidad de su cultura y lengua identitaria.

Estos talleres han tenido una evolución interesante. El primer taller en el 2022, contó con 13 participantes de diferentes etnias Guna, Wounaan, Emberá incluyendo no indígenas, dejando de manifiesto su interés en la diversidad cultural y lingüística. Para el 2023, el segundo taller se fortaleció con 45 participantes incluidos docentes y estudiantes Ngäbe, con temas como los tipos de ensayos identitarios y la conciencia intercultural. A pesar de que hubo una baja de 19 participantes en el 2024, se mantuvo la equidad de género y el interés en el fortalecimiento de la identidad cultural en el mundo académico y científico.

En cuanto a los datos recogidos en las encuestas en línea, se pudo conocer cómo los participantes perciben la lengua originaria frente a las lenguas dominantes, como el español y el inglés, existiendo un grado de tensión entre el reconocimiento de su lengua originaria y su percepción del español y del inglés en diversos contextos. Sin embargo, los participantes pertenecientes a las etnias Guna, Ngäbe y Emberá coinciden en la importancia del uso de su lengua originaria, no solo en contextos familiares, sino también en contextos educativos y sociales, como formas de mantener su conocimiento ancestral y cultural a través de una escritura académica e identitaria (Matías Rendón, 2019), por lo que reclaman espacios para el diálogo intercultural en nuestras universidades.

Como resultado, la mayoría de los encuestados expresaron que la sociedad desvaloriza su lengua originaria, ya que no se recibe el mismo nivel de respeto que el español y el inglés, por lo que ven con agrado que se lleven a cabo este tipo de talleres en la comunidad académica. Estas actividades demuestran, pues, el compromiso inquebrantable de UDELAS de integrar a las comunidades indígenas y no indígenas, mediante talleres de escritura académica para contextos interculturales y plurilingües, contribuyendo a visibilizar las voces de nuestros pueblos originarios en un diálogo intercultural.