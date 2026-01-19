El teatro variedades se mando a construir por Tomas Arias para que la gente del pueblo tuviera un lugar donde entretenerse. Esto contrasta con el escenario cultural de San Felipe donde todavía a mediados de los años veinte del siglo XX con una modernidad aburguesada. Sin embargo, son tímidos intentos; ya que la presión que van a ejercer los sectores populares va a desplazar a estos sectores con poder. Y es que esta clase social aburguesada no depende únicamente de la casta sino que incluye el poder adquisitivo y buscara otros espacios para establecerse. Este el caso de Bella Vista.

Es preciso señalar que San Felipe era un barrio aristocrático por los años 1910-1911. Patricia Pizzurno en su obra “El miedo a la modernidad en Panamá (1904-1930)” señala que “el cine era la gran fábrica de sueños y distracción de la ciudad moderna, así como un conector entre sus habitantes, pero también se convirtió en un elemento controversial entre los defensores de la moralidad pública. Se comenzó la construcción del teatro variedades por los años de 1910 en Santa Ana y se termino en 1912. Su arquitecto fue el francés Paul Chatagnon quien se radico en Panamá en 1851 con la construcción del canal francés.

En contraste la revista mundo gráfico de 1912 señala que con presencia del cuerpo de bomberos se alzo la bandera nacional como signo de la conciencia cívica popular. El 21 de enero de 1912 el edificio del teatro variedades estaba terminado. A pesar de esto el teatro no fue inaugurado sino el 1 de septiembre de 1912 debido al fallecimiento del arquitecto Paul Chaugtanon. La revista Lotería de enero febrero de 2020 señala que entre los espectáculos y películas exhibidas hasta los años 1940 están las mexicanas, los tradicionales filmes del viejo oeste y Charles Chaplin.

El periódico La Prensa del 18 de septiembre de 2015 señala en su nota: “El atractivo del Variedades” que el cine “tenía acondicionadores de aire y pasillos extensos donde había dos quioscos: uno que vendía confite, hielo loco y algodón de azúcar, y otro que ofrecía salados, palomitas de maíz, hot dogs, entre otras cosas”. Igualmente esta nota señala “que a finales del siglo XX, en la decadencia de su época de gloria, también presentaban películas más atrevidas, como en la mayoría de los cines, traídas de Francia, en las que había escenas de striptease”.

En los años 1950 y 1960 el teatro perdió su función original. Igualmente el valor artístico del edificio no se apreciaba. El teatro es integrado para servir de convenciones políticas, reuniones escolares, reuniones de clubes cívicos hasta presentaciones boxísticas. Panamá no tenia muy claro todavía el valor y artístico de la formación cultural de todos sus ciudadanos.

Sin embargo, un cliente anónimo señala que el Teatro Variedades, durante el primer quinquenio de los años noventa del siglo XX, proyectaba los días sábado, domingo y lunes, cinematografía normal. Señala que, cuando habían pasado dos meses desde su estreno en los cines Alhambra, las proyectaban en el Teatro Variedades, con un precio de un dólar, y se podían ver dos películas.

A pesar de esto, como nota negativa, el entrevistado comenta que, de martes a jueves o viernes, daban películas pornográficas. Ya era el período de decadencia del Teatro Variedades.