Tesla Roadster: el carro volador

El mes pasado Elon Musk efectuó una espectacular demostración de un prototipo del carro volador. El vehículo saltó sobre un camión y realizó acrobacias aéreas, al mejor estilo de Evel Knievel, gracias a propulsores de aire desarrollados en colaboración con SpaceX. La demostración resultó impresionante, aunque muestra el capricho peculiar de Elon Musk, de querer poner a volar algo que nunca podrá volar.

Si lo analizamos con detenimiento, el coche volador no resulta un sueño especialmente impresionante; o, al menos, no lo ha sido desde que los hermanos Wright, en cierto modo, lo hicieron realidad. Los automóviles siempre se han desplazado por tierra rodando gracias a un motor. Los primeros aviones funcionales también necesitaban rodar antes de despegar y, con suerte, volver a aterrizar. En cierto sentido, un avión no es más que un automóvil con alas.

En 1917, Glenn Curtiss construyó precisamente eso: su Curtiss Autoplane era un automóvil equipado con alas desmontables y una hélice. Aunque nunca llegó a volar de forma eficaz, la idea perduró. El Arrowbile de 1937, creado por Waldo Waterman, tuvo más éxito en el vuelo, aunque no resultó comercialmente viable. En las décadas siguientes surgieron muchos otros intentos de materializar el anhelado sueño de los coches voladores. Quizás el más célebre sea el Taylor Aerocar, que obtuvo la certificación del gobierno federal en 1956, pero que nunca llegó a producirse en serie.

Para 1962, la serie de animación Los Supersónicos (The Jetsons) fusionó estos antecedentes con el optimismo tecnológico característico de Popular Mechanics a mediados de siglo, convirtiendo al coche volador en un medio de transporte cotidiano omnipresente.

Posteriormente, se llevaron a cabo numerosos intentos de diseñar, fabricar y comercializar un coche volador; no obstante, ninguno logró tener éxito. En 1973, Henry Smolinski creó el AVE Mizar acoplando las alas de un Cessna a un Ford Pinto; el vehículo le costó la vida a Smolinski durante un vuelo de prueba fallido. Desde la década de 1960 y hasta que la empresa cesó sus actividades a mediados de la década de 2010, Paul Moller realizó numerosos intentos por desarrollar el Skycar, un avión personal capaz de despegar y aterrizar verticalmente. Por esa misma época, Terrafugia empezó a prometer un coche volador llamado Transition, cuya llegada parecía estar siempre a pocos años de distancia, hasta que la compañía cerró sus puertas en 2021. Ahora Elon Musk anunció durante la demostración que el Tesla Roadster entrará en producción en 2028.

A todas luces, el Roadster no es un coche volador del mismo tipo que sus predecesores, tanto reales como ficticios. El sistema de ventiladores del vehículo parece estar diseñado, ante todo, para proporcionar a sus ruedas una mayor tracción sobre el terreno; esta es, en parte, la razón por la que puede alcanzar velocidades tan elevadas: durante su presentación, pasó de cero a 60 millas por hora en menos de un segundo. Los propulsores tipo cohete acoplados a la parte trasera también contribuyen a ello. Más que volar propiamente dicho, el vehículo realiza acrobacias aéreas, como giros sobre su eje longitudinal o saltos en vertical.

Tales proezas resultaron verdaderamente impresionantes. Pero no está claro si el vehículo es capaz de volar o si está diseñado para hacerlo como medio de transporte para desplazarse de un lugar a otro. Al observar al Roadster en acción y sin conductor, para garantizar que la demostración no matara a nadie, uno no puede evitar imaginar a entusiastas del motor adinerados causando estragos con saltos y giros imprudentes en zonas residenciales, en lugar de ver a trabajadores desplazándose a diario hacia sus empleos.

Escarmentados por décadas de intentos fallidos de crear híbridos entre automóvil y avión, y quizás agotados ante las dudosas intenciones de Musk, algunos análisis sobre la demostración de Tesla señalan, con acierto, que cualquier vehículo que abandone la carretera para adentrarse en el espacio aéreo se enfrentará a importantes obstáculos normativos. Sin embargo, la burocracia no es la razón principal por la que el sueño del coche volador no se ha materializado.

Más bien, ocurre que este sueño funciona mejor como fantasía que como realidad. Cuando el urbanismo moderno empezó a resultar asfixiante, el cielo que se alzaba sobre él ofreció la promesa de una nueva libertad. Una vez colonizado el suelo y convertida las carreteras en nuevas prisiones, el cielo azul se volvió el nuevo símbolo de libertad.

A pesar de las capacidades verdaderamente espectaculares del Tesla Roadster, al menos como demostración puntual, este cumple la centenaria aspiración del coche volador solo mediante un tecnicismo: funciona más bien como vehículo para un especialista en acrobacias que para un conductor-aviador. Quizás el sueño que este coche materializa realmente no sea el tuyo ni el mío, sino el de Elon Musk: el de poder afirmar que ha logrado lo que un siglo de sus predecesores no pudo conseguir.