No tenemos por qué estar como estamos a nivel mundial ni mucho menos a nivel local. El desarrollo de los elementos necesarios para que la humanidad trascienda a niveles superiores de supervivencia colectiva en este primera mitad del siglo XXI, a mi parecer, es asombroso. Más admirable cuando estudiamos los retos que ha enfrentado a lo largo de la historia. Pero hoy, la barbarie persiste con sus temerarias y modernas amenazas. Algunos de los siguientes párrafos se publicaron hace veinte años. Las desempolvo porque pensaríamos que, a estas alturas, se estarían ejecutando los correctivos para salvarnos de nosotros mismos.

Durante estos últimos cientos de miles de años, los grupos humanos en el proceso evolutivo comprendieron que la única manera de garantizar la supervivencia de la especie se fundamentaba en balance y la relación de sociedad y en las responsabilidades que esta relación exigía de manera conjunta e individual. Se necesitaba de una organización que el diccionario de la Real Academia Española (RAE) define como una “asociación de personas reguladas por un conjunto de normas en función de determinados fines”. Es decir, y, ante todo, para los grupos humanos de hace cientos de años, al parecer, era claro y perfectamente entendible que la fuerza de una conducta compartida formaba una defensa sólida frente a las amenazas externas, sean estas de otros seres vivientes que compartían espacio sobre la tierra, las condiciones cambiantes de las regiones geográficas y del ambiente climático, las amenazas biológicas, e incluso, su propia condición de ignorante ante muchos de los hechos.

La supervivencia era lo fundamental, y tomó varios cientos de años entender este principio, pero una vez diseñado y puesto en práctica – de las diversas formas en que la historia social nos lo cuenta – llevó al desarrollo sostenido de los grupos humanos que hoy habitamos esta tierra. Eso no es todo, el trabajo organizativo en todos los campos del saber (las ciencias, la cultura, la ingeniería, las ciencias sociales, etc.), ha permitido extender considerablemente las expectativas de vida y ha permitido subyugar las condiciones amenazantes del entorno que nos acechaba.

Durante estos miles de años la conducta de la mujer y del hombre, por su naturaleza inquisitiva, ha experimentado sentimientos de emancipación de algunas normas y deberes sociales que las organizaciones suelen imponer para preservar su conjunción. Estas efervescencias momentáneas (si las enmarcamos en los millones y millones de años de existencia del universo) desarrollaron en un sin número de explosiones sociales, políticas e incluso culturales, que a la postre — invariablemente — se convirtieron en otras formas y sistemas organizativas para, de igual forma, mantener cierto orden y control sobre el entorno.

Pero existen los que promulgan la anarquía que la RAE define como: “ausencia de poder público”. Freedom Press señala que el término no se debe utilizar para definir caos social: “los anarquistas abogan por la anarquía en el sentido de que nadie sea el jefe de nadie”. Señalan que: “la organización es saludable, siempre y cuando la gente haga lo que quiere, y no sea forzada por otras organizaciones a hacer algo que no desean hacer”. Nótese que aún incluye el concepto de organización y determinan que la anarquía involucra un sentido de responsabilidad social cuando señala que “el anarquismo proviene de la convicción de que el propósito de la sociedad es incrementar las oportunidades individuales”, sin afectar a otros. Esas oportunidades también abren espacio para que el desarrollo personal redunde en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Están los que trabajan afanosamente en todas las áreas el conocimiento para proteger y asegurar la continuidad de la especie, pero hay otros actores que, en sus ansias de poder y dinero, juegan con nuestro bienestar. La situación actual parece llevarnos a un estado caótico, incierto y sin claridad futura para la seguridad humana. Hay graves amenazas: señales de que no existen controles a la Inteligencia Artificial (IA), y sobre a lo que puede hacer en términos de intervenir y afectar la nuestra realidad y seguridad. Hay hambruna en varias regiones del mundo, guerras con sus posibilidades de control y ataque desde el espacio y el secuestro (hackeo) de sistemas tecnológicos que controlan la mayoría de nuestra actividad cotidiana, entre otros. Nos advierten de las claras y crecientes amenazas creadas por el hombre que tienen el potencial destruir los cientos de años de desarrollo humano. Debiéramos estar encaminados a un estado superior de desarrollo, pero todo parece indicar que estamos en el camino opuesto.

Desde la publicación de este contexto sobre desarrollo humano histórico, veinte años no son mucho en tiempos universales, pero para los humanos es suficiente para iniciar correctivos importantes. Si no comenzamos un proceso serio que involucre correctivos inmediatos para revertir las conductas y condiciones actuales, nuestro sistema social — el global y el local — será revertido a la época de los primates.