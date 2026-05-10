Un escandaloso fraude (3)

“Uno necesita quien le enseñe a leer la verdad de las cosas” (J.G.Vásquez)

Profesores de la Universidad de Panamá, han reaccionado -ante la imposición de parte de los secuestradores de la academia-, de una Resolución #317-2925 aprobada por el Organismo Electoral Universitario, para la convocatoria de elecciones de las autoridades universitarias y calendario electoral, el próximo primero de julio del corriente

El Reglamento General de Elecciones Universitarias”, Aprobado por el Consejo General Universitario en el 2005 y atado a un archi cuestionable “Código de Ética de la Universidad de Panamá”, impuesto el pasado 3 de diciembre de 2025, por “los mismos, con las mismas”; establece que el padrón electoral es un documento que contiene a todas las personas con derecho a votar, y que este debe actualizarse de forma permanente, incluyendo o excluyendo personas según corresponda.

¿Dónde está el problema?

El problema está en quien controla el padrón electoral.

El padrón electoral es lo más importante en una elección, porque define quién puede votar. Si alguien tiene control sobre esa lista, puede influir en el resultado y, aquí, el calendario lo deja claro:

El padrón no se hace en un solo día, sino durante varios meses.

Desde el 5 de febrero hasta el 8 de junio se corrige y verfica.

El registro final sale el 17 de junio, pero las autoridades que son candidatos siguen en sus cargos hasta el 29 de mayo.

Esto significa que durante casi todo el tiempo en que se arma y ajusta el padrón, esas autoridades todavía tienenpoder dentro de la institución. En otras palabras, cuando se decide quién entra o sale de la lista de votantes, quienes luego serán candidatos aún tienen influencia, por eso no es cierto que no inciden, la incidencia ocurre antes de que salgan del cargo.

¿Cómo funciona el pacto en la práctica?

El acuerdo se basa en dos elementos:

Actuar como un solo grupo desde la Rectoría y las unidades académicas, para asegurar la reelección de quienes ya están en el poder.

A cambio, el delfín ungido, José Emilio Moreno, como candidato a Rector y, a la vez, vicerrector Académico, apoyaría las aspiraciones de reelección de os Decanos y directores de Centros Regionales universitarios, utilizando para ello la estructura administrativa y operativa de la institución, a su favor.

Esto podría impactar directamente la conformación final del padrón electoral que se utilizará en las elecciones del próximo 1 de julio de 2026.

¿Por qué esto es grave?

Porque si el padrón electoral es manipulado o influenciado, se compromete la transparencia de TODO el proceso electoral.

En otras palabras, si no hay garantías sobre quienes están incluidos en la lista de votantes, tampoco hay garantías sobre la legitimidad del resultado de las “elecciones” en la Universidad de Panamá.