Los pueblos de Panamá y Perú tienen una serie de hechos históricos comunes, más allá de nuestras relaciones económicas en los tiempos de España, gracias a los puertos de Callao, Panamá y Portobelo.

Existen otros episodios históricos entre Panamá y Perú interesantes, entre ellos, la presencia del obispo jesuita panameño Francisco Javier de Luna Victoria y Castro, en el Obispado de Trujillo en 1759. El 28 de julio de 1821, un abogado panameño, graduado en la Universidad de San Marcos de Lima, decano del Colegio de Abogados, Manuel de Jesús Villarán y Barrena, firmó el Acta de Independencia de Perú y el 28 de noviembre de 1821, el obispo de Panamá, Higinio Durán, peruano, firmó el Acta de Independencia de Panamá. El 15 de abril de 1856 en el incidente de la Tajada de Sandía entre los panameños y los pasajeros norteamericanos, fue un peruano, Miguel Abraham, quien desarmó a Jack Oliver, que con revólver en mano amenazaba la vida del panameño vendedor de sandías José Manuel Luna. Para noviembre de 1903, un Miró Quesada fue “agente confidencial” de la Junta de Gobierno, ante el Gobierno peruano para el reconocimiento de la nueva república independiente, lo que se logró el 18 de diciembre de 1903. No falta recordar las relaciones pasadas y actuales de un contingente de jóvenes panameños estudiando en las universidades y academias militares en Perú, sin olvidar, en la historia reciente, el gran apoyo del Gobierno peruano a nuestra lucha por recuperar el Canal de Panamá en 1977.

Y ahora, en el presente año, un peruano rescatando al Batallón Istmo, compuesto por 600 jóvenes panameños que llegaron al Perú en 1823 a unirse al Ejército Libertadores, por órdenes de Simón Bolívar para luchar por la independencia de Perú y Sudamérica. Jóvenes sin mayor experiencia militar y en tierras extrañas al cálido clima de Panamá. Batallón Istmo, comandado por el teniente coronel irlandés Francisco Burdett O’Connor. Batallón Istmo, disgregado entre los batallones Voltijeros, Vencedores y Pichincha. Los panameños llegados al Perú fueron bautizados en su carrera militar en las batallas históricas de Junín, Matará y Ayacucho en 1824. Esta destacada participación militar está escondida en los archivos militares de Colombia, al cual pertenecía el istmo de Panamá como departamento de Nueva Granada, hoy Colombia.

Ahora, con la iniciativa de la Asociación Cívica General José Domingo Espinar Aranda, formada por panameños residentes en Lima, trataron de resucitar la memoria panameña y peruana, al conmemorarse el Bicentenario de la batalla de Ayacucho de 1824. La asociación cívica pretendía construir un recordatorio de la presencia panameña en la gesta de Ayacucho. Los primeros intentos no dieron fruto y cuando se creía que naufragaba la propuesta cívica en la Ciudad de Lima, surge la iniciativa del comisionado (r) Sisinio Núñez, para proponerle a su amigo el alcalde del distrito limeño de Magdalena del Mar, Dr. Francis Allison Oyague, nos buscará un hueco en esa municipalidad y levantar un pequeño testimonio de nuestra presencia en la batalla de Ayacucho. El alcalde Allison no buscó un hueco, como le fuimos a pedir, nos dio un parque verde que él estaba construyendo a la orilla del mar para que le rindiéramos homenaje a nuestro Batallón Istmo. Su voluntad de apoyarnos es de permanente agradecimiento, no solo por los que han organizado el homenaje, sino por todos los panameños que viven en Lima y en Panamá y que aman al terruño a pesar de nuestra desmemoria nacional. El parque está terminado, muy cerca de Callao, donde llegaron los panameños con Francisco Burdett O’Connor en diciembre de 1823, para después desembarcar en el puerto de Supe y llegar a Pativilca, Cuartel General de Simón Bolívar, cuando planificaba la gran hazaña de Junín y Ayacucho de 1824.

Ahora, después de 200 años de olvido y desmemoria nacional, el alcalde Allison nos ayuda a recordar a esa juventud istmeña con hambre de gloria que llegó al Perú para luchar por la independencia de Perú. Ahora, los panameños de Lima, gracias al alcalde Allison, tendremos un lugar donde podemos elevar una oración por todos los miembros del Batallón Istmo y recordarlos para gloria y honra del istmo de Panamá.

Ahora, con motivo de la visita oficial a Perú del presidente José Raúl Mulino y por iniciativa del embajador Dante Pescetto y del alcalde Francis Allison Oyague, se le ha ofrecido al presidente Mulino, la inauguración del parque dedicado al héroe panameño, general José Domingo Espinar Aranda y del monolito dedicado al Batallón Istmo, impulsado por la Asociación Cívica General José Domingo Espinar Aranda, presidida por la exembajadora Nicole Wolcovinsky acompañada por los socios Patricia Dutari, Dalila Sturmer, Sisinio Núñez, Mariví González, Zaratí Linares, Walquiria Rodríguez y Juan Morales Corro.

A los panameños residentes en Lima y a los amigos peruanos, gracias por el apoyo a este rescate histórico, lo mismo que a los panameños que han apoyado esta iniciativa cívica de resaltar este episodio de la vida nacional y continental a los 200 años de la batalla de Ayacucho.

Al alcalde Francis Allison Oyague, gracias y nuestra gratitud eterna por rescatar el Batallón Istmo del olvido y de la desmemoria nacional.