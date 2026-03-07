Unir nuestras voces contra la violencia de género.

Cada 8 de marzo es una ocasión para recordar que los derechos de las mujeres constituyen una responsabilidad colectiva. Desde su proclamación por las Naciones Unidas en 1977, el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres permite hacer un balance de la situación de las mujeres en el mundo, midiendo los avances logrados, pero también las numerosas formas de violencia y desigualdad que aún persisten.

La actualidad reciente en Francia ilustra con fuerza esta realidad. El mes pasado, Gisèle Pélicot publicó sus memorias intituladas, Et la joie de vivre, también publicadas en español bajo el título Un himno a la vida. Esta obra se presenta como un testimonio de resiliencia y una invitación a una reflexión colectiva sobre las violencias basadas en el género. El juicio de Mazan, concluido el 19 de diciembre de 2024, había marcado profundamente el debate público. Este caso tiene su origen en hechos revelados en 2020: durante varios años, su esposo la drogó sin su conocimiento y la entregó a hombres reclutados en línea. Al término del proceso judicial, él fue condenado a veinte años de prisión.

Más allá de la decisión judicial, este caso puso de relieve la necesidad de combatir las violencias contra las mujeres y de situar la dignidad de las víctimas en el centro de nuestras sociedades. En este contexto, el Ministerio de Salud de Francia puso en marcha, el 1 de enero de 2026, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a la atención médica y a la obtención de pruebas médicas para las víctimas de sumisión química, incluso sin presentar una denuncia. El sistema de seguro de salud reembolsará las pruebas en tres regiones piloto durante un período de tres años. Los resultados podrán posteriormente utilizarse en el marco de un procedimiento judicial.

Si este caso ha tenido eco a nivel internacional, es porque recuerda que la lucha contra las violencias de género requiere respuestas jurídicas, pero también educativas, culturales y sociales frente a las desigualdades que aún persisten.

La diplomacia cultural constituye igualmente una herramienta esencial para sensibilizar al público. En el marco del Mes de la Francofonía, se organiza una serie de proyecciones de películas dedicadas a las cuestiones de género y a las violencias contra las mujeres, en colaboración con varias representaciones diplomáticas, entre ellas las de Kosovo, la Unión Europea y Uruguay. Estas proyecciones, acompañadas de conversatorios abiertos al público, buscan fomentar el diálogo entre investigadores, artistas y actores de la sociedad civil. La proyección organizada por la embajada de Uruguay tendrá lugar el 13 de marzo a las 18:30 en la Galería Solar, ilustrando el compromiso compartido de varios socios internacionales para promover la reflexión y la sensibilización en torno a estos temas.

Francia continúa asimismo apoyando a las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres. En este marco, se ha establecido una cooperación con la ONG panameña APLAFA, que trabaja desde hace muchos años en el acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. Además, en febrero de 2026, la Comisión Europea respondió así a la iniciativa ciudadana My Voice, My Choice, respaldada por más de 1,1 millones de firmas, que aboga por mejorar el acceso al aborto en la Unión Europea.

En este contexto, Francia reafirma su compromiso con los derechos de las mujeres en Panamá en el marco de su diplomacia feminista a unos días de la 70ª sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW70) en Nueva York, cuyos debates se centrarán en el acceso de las mujeres a la justicia.

Este 8 de marzo de 2026, la actualidad internacional en Oriente Medio nos invita más que nunca a poner en valor la lucha que llevan a cabo las mujeres iraníes y las mujeres afganas por la defensa de sus derechos y de su libertad.

Unir nuestras voces contra la violencia de género.