La encrucijada de la mina

La entrega de los 15 tomos de la auditoría integral realizada por la firma SGS sobre el proyecto de Donoso coloca a los ministros Juan Carlos Navarro, Julio Moltó y Felipe Chapman ante una decisión de Estado histórica. El informe técnico registra un 87.73% de cumplimiento global, pero devela fallas críticas en reforestación y riesgos latentes que no pueden minimizarse. La experiencia reciente dejó lecciones importantes. La minería no es una actividad que pueda manejarse con ligereza: implica impactos económicos, ambientales y sociales que requieren planificación, transparencia y una comunicación clara. En ese sentido, más que centrarse en errores pasados, el desafío actual de la administración es construir confianza a partir de reglas claras y procesos abiertos. Bajo el amparo del Acuerdo de Escazú y el respeto estricto al fallo de la Corte Suprema de Justicia, el análisis debe ser impecable. Es innegable que la minería puede ofrecer oportunidades económicas relevantes, especialmente en un contexto donde el país necesita generar empleo y fortalecer sus finanzas. Sin embargo, el impulso a la empresa privada no debe marginar a las comunidades vulnerables ni perpetuar la desigualdad de género en las zonas rurales. Esos beneficios deben ser comprendidos y compartidos de forma equitativa para evitar tensiones innecesarias. El momento de decidir ha llegado. Panamá necesita una respuesta clara, fruto del diálogo y la responsabilidad colectiva. Es imperativo que la rueda de la economía gire de una vez por todas, pero con absoluta transparencia y cero tolerancia a la corrupción.