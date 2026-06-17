  1. Inicio
  2. >  Opinión
  3. >  Editorial
Redacción La Estrella de Panamá
Redacción La Estrella de Panamá
  • 18/06/2026 00:00
Editorial
Entrelíneas

La inocencia acribillada en Betania

Editorial
El hecho ha generado preocupación entre residentes, docentes y padres de familia debido a que ocurrió cerca de una escuela.
El hecho ha generado preocupación entre residentes, docentes y padres de familia debido a que ocurrió cerca de una escuela. Luis García | La Estrella de Panamá

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

A plena luz, la inocencia fue acribillada. En las inmediaciones en una escuela, en el sector de La Locería (Betania), el rugido de una motocicleta y el estruendo de las balas silenciaron abruptamente el futuro de una niña de 10 años y la vida de su familiar. Este doble homicidio, perpetrado a sangre fría contra un vehículo donde viajaba una familia, no representa una simple estadística criminal; es el reflejo cruento de una violencia desbordada que ha perdido el más mínimo escrúpulo. La inseguridad en Panamá ha mutado trágicamente. El crimen organizado y la modalidad del sicariato, antes confinados a las sombras, hoy operan con alarmante impunidad en zonas residenciales y áreas escolares. ¿Qué mensaje envía un Estado cuando resulta incapaz de garantizar el derecho humano fundamental a la vida de los más vulnerables? Como sociedad, es inaceptable normalizar esta barbarie. La tolerancia cero frente a la criminalidad y la corrupción que le permite operar deben transformarse urgentemente en acciones inquebrantables. Exigimos a las autoridades de seguridad y de justicia resultados contundentes, no meros pronunciamientos de luto. El sistema falla cuando las calles se vuelven campos de tiro y la institucionalidad mira hacia otro lado. La justicia tiene la obligación ineludible de aplastar esta impunidad. Si el Estado no desmantela estas mafias y recupera el control de las calles, será la violencia la que termine dictando el destino definitivo de nuestra sociedad.

VIDEOS
Lo Nuevo