SIN ALIANZA

Me aseguran que el Muñeco que Pasea va a anunciar su proyecto “Panamá Posible” y su compañero de fórmula. ¡Ajoooo!

ALTO Y CLARO

Alguien me cuenta que en el encuentro entre Petro y Cortizo, el lenguaje corporal lo dijo todo. Nito fue fuerte al exigir que Colombia ponga orden en la frontera.

CARGANDO PILAS

Cargando pilas está la mayoría de los dirigentes de gremios docentes en varios puntos del globo terráqueo. Dice que no se les escucha desde hace varios días, porque están de viaje. El periplo es por Cuba, Colombia, Argentina, México y Venezuela. ¿Será que están gozando del seguro educativo?

SUPERÁVIT

The New York Times reporta que el Gobierno de Irlanda proyecta un superávit presupuestario de hasta 17.000 melones en 2024 producto de su régimen de beneficios fiscales al cual se acogen empresas de tecnología y farmacéuticas, principalmente norteamericanas. Este paraíso fiscal no le hace caso a la UE ni a la OCDE.

LA PRENDITA

ICIJ, el Consorcio de Periodistas Investigativos, informa el día 13 de septiembre que el billonario ucraniano Ihor Kolomoisky fue arrestado por el delito de corrupción y peculado en Ucrania. Los fondos fueron lavados a través de sociedades de BVI y de Delaware para comprar propiedades en Estados Unidos. Y lo ayudó el Deutsche Bank.

PARA EL PARLACEN

Dice que Cachaza presentó sus papeles para llegar al Parlacen. Dice que la actual diputada Itzi Atencio será su suplente. ¡Ajoooo!

CUARTO PUENTE

as proyecciones que hay sobre el cuarto puente sobre el Canal es que empezará su construcción dentro de poco, empezando con trabajos de mejoramiento de suelo con columnas de grava. Que se prevé que finalice en 2027 y tendría un costo de 1.227 melones.

DAME QUE TE DOY

Esto tuiteó Popi: “Solo falta proponer que cierren todas las iglesias del país y que la única forma de tener perdón, indulgencia y confesarte para redimir tus pecados es inscribiéndote en Otro Camino. De allí sales canonizado”. ¡Ataja!

CON RAZÓN

El incumplimiento de la empresa que tenía que entregar los repuestos para los acondicionadores de aire de 450 metrobuses, es lo que tiene menguada la flota de vehículos, y a los usuarios pasando penurias. Lo curioso es que esta empresa ya incumplió un contrato anterior, pero aún así le dieron chance en otra licitación.

EN MOVIMIENTO

El Tribunal Electoral firmó los convenios que reglamentarán la celebración de los únicos tres debates presidenciales, para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. El primero será el 21 de febrero, en el domo de la Universidad de Panamá.

MENSAJE

Según Melitón, los panameñistas aún tienen un candidato a la Presidencia, luego que Blandón le cediera el puesto a Rómulo en la nómina. Para el candidato independiente, que eso haya sucedido “es como la crónica de una muerte anunciada”.