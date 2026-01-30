¿A qué hora se va el agua este sábado? Idaan anuncia corte de 18 horas por trabajos en Chilibre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este sábado 31 de enero se realizará un corte de agua potable debido a trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Chilibre, a partir de las 5:00 a.m.

Según la entidad, la suspensión del servicio afectará a los distritos de Panamá y San Miguelito y se extenderá por aproximadamente 18 horas, por lo que el suministro se restablecerá de manera progresiva a partir de las 11:30 p.m. del mismo sábado.

El Idaan explicó que estos trabajos forman parte del Plan Nacional de Mantenimiento, que ya ha sido ejecutado en otras regiones del país como Chiriquí, Chame y Santiago. Las labores se desarrollarán en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) e incluirán la interconexión del denominado “anillo del este”, un proyecto destinado a reforzar el envío de agua potable hacia esa zona de la ciudad.

Durante la interrupción del servicio, también se dará mantenimiento a la subestación eléctrica de la planta, mientras que la Autoridad del Canal de Panamá realizará la inspección del foso de succión en el lago. De manera paralela, el sistema metropolitano llevará a cabo el cambio de válvulas.

El Idaan recomendó a la población tomar las previsiones necesarias ante la suspensión temporal del servicio y reiteró que el suministro de agua potable se restablecerá de forma gradual una vez concluyan los trabajos.