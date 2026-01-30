¿A qué hora se va el agua este sábado? Idaan anuncia corte de 18 horas por trabajos en Chilibre

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> informó que este <b>sábado 31 de enero</b> se realizará un <b>corte de agua potable</b> debido a trabajos de mantenimiento en la <b>planta potabilizadora de Chilibre</b>, a partir de las <b>5:00 a.m.</b>Según la entidad, la suspensión del servicio afectará a los <b>distritos de Panamá y San Miguelito</b> y se extenderá por aproximadamente <b>18 horas</b>, por lo que el suministro se restablecerá de manera progresiva a partir de las <b>11:30 p.m. del mismo sábado</b>.El Idaan explicó que estos trabajos forman parte del <b>Plan Nacional de Mantenimiento</b>, que ya ha sido ejecutado en otras regiones del país como <b>Chiriquí, Chame y Santiago</b>. Las labores se desarrollarán en coordinación con el <b>Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades)</b> e incluirán la interconexión del denominado <b>'anillo del este'</b>, un proyecto destinado a reforzar el envío de agua potable hacia esa zona de la ciudad.Durante la interrupción del servicio, también se dará mantenimiento a la <b>subestación eléctrica de la planta</b>, mientras que la <b>Autoridad del Canal de Panamá</b> realizará la inspección del <b>foso de succión en el lago</b>. De manera paralela, el <b>sistema metropolitano</b> llevará a cabo el cambio de válvulas.El Idaan recomendó a la población <b>tomar las previsiones necesarias</b> ante la suspensión temporal del servicio y reiteró que el suministro de agua potable <b>se restablecerá de forma gradual</b> una vez concluyan los trabajos.