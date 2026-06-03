Agroferias del 5 de junio: conoce dónde estarán los puestos del IMA en todo el país

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este viernes 5 de junio en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Agroferias del IMA del viernes 5 de junio a nivel nacional

Para el viernes 5 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Frente a la Gobernación de Chiriquí en David Centro.

-Coclé: Casa Comunal de Farallón en el distrito de La Pintada.

-Colón: Parque central de Nombre de Dios en el distrito de Santa Isabel.

-Veraguas: Agencia del IMA ubicada en Soná cabecera y en la Junta comunal de Isla Leones en el distrito de Montijo.

-Panamá Este: Predios de la Junta Comunal de Las Garzas en el distrito de Panamá y en la Cancha La Primavera en el distrito de Chepo.

-Panamá Oeste: Junta Comunal de La Mendoza en el distrito de La Chorrera.