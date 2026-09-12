Clima para el sábado 12 de septiembre: se esperan aguaceros y tormentas en varias zonas de Panamá

El clima en Panamá estará marcado este sábado 12 de septiembre por condiciones inestables, con intervalos nublados, aguaceros y tormentas eléctricas que podrían presentarse en diferentes momentos del día, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).
Durante la mañana, se prevén intervalos nublados y aguaceros con tormentas principalmente sobre el sector marítimo del Caribe y el Pacífico. Algunas de estas precipitaciones podrían desplazarse hacia tierra firme, aunque de manera más aislada. En el Pacífico, la mayor probabilidad de lluvias se concentra hacia el sur de la península de Azuero.
En horas de la tarde se espera el periodo de mayor actividad lluviosa, especialmente sobre la vertiente del Pacífico. Se pronostican aguaceros con tormentas de moderadas a fuertes en sectores de Chiriquí, Veraguas y la península de Azuero, donde además podrían registrarse ráfagas de viento. En otras áreas del Pacífico también podrían presentarse lluvias fuertes y tormentas de manera aislada.
Mientras tanto, en el Caribe se espera cielo mayormente nublado, acompañado de lluvias intermitentes de variada intensidad y tormentas desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas.
Durante la noche, las precipitaciones continuarán en algunos sectores. Se prevén lluvias de variada intensidad con tormentas hacia el sur de Veraguas, mientras que en el resto de la vertiente del Pacífico podrían presentarse nublados y lluvias aisladas. En el Caribe también persistirán las condiciones lluviosas.
Las temperaturas máximas estarán entre 29 °C y 32 °C en la mayor parte del país, mientras que en la Cordillera Central se esperan valores entre 20 °C y 25 °C.
En el Caribe, las condiciones marítimas requieren precaución, debido a que se esperan olas de entre 1.50 y 2.10 metros. En el Pacífico, las olas podrían alcanzar entre 0.91 y 1.30 metros.
El IMHPA también prevé índices de radiación UV-B entre 5 y 10, con niveles de riesgo que van de moderado a muy alto, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.
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