Desfile de las Mil Polleras 2026: Consejos y ‘kit’ básico para los asistentes

El Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos culturales más esperados del año, reunirá este sábado 17 de enero a miles de personas provenientes de distintos puntos del país en la ciudad de Las Tablas.

De acuerdo con las autoridades locales, el desfile iniciará a partir de la 1:00 p.m. y contará con la participación de más de 100 delegaciones de todo el país, que desfilarán para exaltar la pollera como traje típico nacional.

El evento forma parte de las actividades culturales más importantes de Panamá y cada año atrae a nacionales y visitantes que acuden a disfrutar de esta tradicional celebración.