Información útil

Desfile de las Mil Polleras 2026: Consejos y ‘kit’ básico para los asistentes

Asistir al Desfile de las Mil Polleras 2026 requiere preparación para disfrutar el evento con comodidad y seguridad. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/01/2026 10:27
El Desfile de las Mil Polleras 2026 reunirá a miles de personas, por lo que la preparación previa es clave.

El Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos culturales más esperados del año, reunirá este sábado 17 de enero a miles de personas provenientes de distintos puntos del país en la ciudad de Las Tablas.

De acuerdo con las autoridades locales, el desfile iniciará a partir de la 1:00 p.m. y contará con la participación de más de 100 delegaciones de todo el país, que desfilarán para exaltar la pollera como traje típico nacional.

El evento forma parte de las actividades culturales más importantes de Panamá y cada año atrae a nacionales y visitantes que acuden a disfrutar de esta tradicional celebración.

Recomendaciones clave para un Desfile de las Mil Polleras 2026 inolvidable

A continuación te presentamos algunas recomendaciones y kit que no pueden faltar para que disfrutes de manera inolvidable el Desfile de las Mil Polleras 2026:

Vístete cómodo y fresco, preferiblemente con ropa ligera y de colores claros.

Lleva sombrero o gorra para protegerte del sol.

Mantente hidratado, llevando suficiente agua potable.

Utiliza bloqueador solar para evitar quemaduras por la exposición prolongada al sol.

Usa lentes de sol para mayor protección visual.

Lleva tu celular con suficiente batería o una batería portátil.

Presta especial atención a niños y adultos mayores, manteniéndolos siempre acompañados.

