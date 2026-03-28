Jubilados cobrarán la primera quincena de abril la próxima semana

La Caja de Seguro Social de Panamá informó que los jubilados y pensionados recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena del mes de abril el viernes 17, tanto para quienes cobran mediante ACH como a través de cheques físicos.La entidad también anunció que, durante este mismo desembolso, se hará efectivo el pago del bono permanente establecido por la Ley No. 438 del 14 de junio de 2024.No obstante, la CSS aclaró que este beneficio no aplicará para las personas que hayan sido incorporadas a la planilla de jubilaciones y pensiones después de la promulgación de dicha norma.