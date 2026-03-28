Jubilados cobrarán la primera quincena de abril la próxima semana

Los jubilados y pensionados en Panamá recibirán su primer pago correspondiente al mes de abril durante la primera semana, antes de la celebración de la Semana Santa.

Según informó la Caja de Seguro Social (CSS), el desembolso de la primera quincena se realizará el miércoles 1 de abril, beneficiando a miles de asegurados a nivel nacional.

La entidad detalló que los pagos se efectuarán el mismo día tanto para quienes reciben sus fondos mediante transferencia bancaria (ACH) como para aquellos que cobran a través de cheques físicos en los centros habilitados.