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Información útil

Jubilados cobrarán la primera quincena de abril la próxima semana

Los jubilados y pensionados cobrarán antes de Semana Santa.
Los jubilados y pensionados cobrarán antes de Semana Santa. | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/03/2026 13:45
El pago de la primera quincena a jubilados y pensionados correspondiente al mes de abril se realizará antes de Semana Santa.

Los jubilados y pensionados en Panamá recibirán su primer pago correspondiente al mes de abril durante la primera semana, antes de la celebración de la Semana Santa.

Según informó la Caja de Seguro Social (CSS), el desembolso de la primera quincena se realizará el miércoles 1 de abril, beneficiando a miles de asegurados a nivel nacional.

La entidad detalló que los pagos se efectuarán el mismo día tanto para quienes reciben sus fondos mediante transferencia bancaria (ACH) como para aquellos que cobran a través de cheques físicos en los centros habilitados.

Caja de Seguro Social pagará segunda quincena y bono permanente a jubilados en abril

La Caja de Seguro Social de Panamá informó que los jubilados y pensionados recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena del mes de abril el viernes 17, tanto para quienes cobran mediante ACH como a través de cheques físicos.

La entidad también anunció que, durante este mismo desembolso, se hará efectivo el pago del bono permanente establecido por la Ley No. 438 del 14 de junio de 2024.

No obstante, la CSS aclaró que este beneficio no aplicará para las personas que hayan sido incorporadas a la planilla de jubilaciones y pensiones después de la promulgación de dicha norma.

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