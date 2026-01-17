Panamá da el primer paso para viajar sin visa a Estados Unidos: así avanza el proceso

El <b>embajador de Estados Unidos</b> en Panamá, Kevin Cabrera, informó durante su gira en la Península de Azuero, que actualmente se desarrollan conversaciones para evaluar la posibilidad de que los ciudadanos panameños puedan ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa, mediante el programa conocido como <b>Visa Waiver</b>.Cabrera explicó que estas gestiones se dan tras las conversaciones sostenidas entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller de la República de Panamá, Javier Martínez-Acha. Como resultado, se conformó un equipo de trabajo binacional que analiza la viabilidad de esta opción.<i>'Es algo que se está conversando y estamos estudiando. Es un proceso, pero hemos comenzado esas conversaciones para ver cómo podríamos llegar a eso',</i> señaló el diplomático estadounidense, quien aclaró que existen varios requisitos establecidos por la legislación estadounidense para que un país pueda calificar al programa de exención de visa.