Panamá da el primer paso para viajar sin visa a Estados Unidos: así avanza el proceso

Emiliana Tuñón
  • 17/01/2026 09:49
Estados Unidos se encuentra evaluando la posibilidad de que los panameños puedan ingresar al país sin visa, informó el embajador Kevin Cabrera.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, informó durante su gira en la Península de Azuero, que actualmente se desarrollan conversaciones para evaluar la posibilidad de que los ciudadanos panameños puedan ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa, mediante el programa conocido como Visa Waiver.

Cabrera explicó que estas gestiones se dan tras las conversaciones sostenidas entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller de la República de Panamá, Javier Martínez-Acha. Como resultado, se conformó un equipo de trabajo binacional que analiza la viabilidad de esta opción.

“Es algo que se está conversando y estamos estudiando. Es un proceso, pero hemos comenzado esas conversaciones para ver cómo podríamos llegar a eso”, señaló el diplomático estadounidense, quien aclaró que existen varios requisitos establecidos por la legislación estadounidense para que un país pueda calificar al programa de exención de visa.

El embajador destacó que Panamá presenta indicadores favorables, como una tasa muy baja de ciudadanos que exceden el tiempo permitido de estadía en Estados Unidos, así como un bajo porcentaje de negaciones de visa, factores considerados clave para la evaluación. Según indicó, esta tasa es inferior al 0.5 %, tal como lo ha señalado el presidente José Raúl Mulino.

No obstante, Cabrera aclaró que, por el momento, los panameños aún requieren visa para ingresar a Estados Unidos, incluso para asistir al Mundial de Fútbol 2026. En ese sentido, resaltó que la Embajada de Estados Unidos en Panamá cuenta con uno de los tiempos de espera más bajos de la región e instó a quienes deseen viajar a realizar su solicitud con suficiente antelación.

