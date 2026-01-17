Panamá da el primer paso para viajar sin visa a Estados Unidos: así avanza el proceso

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, informó durante su gira en la Península de Azuero, que actualmente se desarrollan conversaciones para evaluar la posibilidad de que los ciudadanos panameños puedan ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa, mediante el programa conocido como Visa Waiver.

Cabrera explicó que estas gestiones se dan tras las conversaciones sostenidas entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller de la República de Panamá, Javier Martínez-Acha. Como resultado, se conformó un equipo de trabajo binacional que analiza la viabilidad de esta opción.

“Es algo que se está conversando y estamos estudiando. Es un proceso, pero hemos comenzado esas conversaciones para ver cómo podríamos llegar a eso”, señaló el diplomático estadounidense, quien aclaró que existen varios requisitos establecidos por la legislación estadounidense para que un país pueda calificar al programa de exención de visa.