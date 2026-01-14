Estados Unidos evalúa incluir a Panamá entre los países que no requieren visa, revela canciller

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, reveló la mañana este miércoles 14 de enero que Estados Unidos evalúa la posibilidad de analizar a Panamá como un país que, en un futuro, podría no requerir visa para ingresar al territorio estadounidense.

Durante una entrevista en el programa Cuarto poder de RPC Canal 4 el canciller señaló que el tema fue abordado en el marco del reciente encuentro sostenido con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Se habló sobre la posibilidad, recalco, la posibilidad, de que Estados Unidos empiece a analizar a Panamá como un país que no requiera en un futuro visas para entrar a Estados Unidos”, expresó Martínez-Acha.

El jefe de la diplomacia panameña también informó que está en agenda una eventual reunión entre los presidentes Donald Trump y José Raúl Mulino, aunque aclaró que aún no existe una fecha establecida.

“Sí hay interés de que ambos presidentes se puedan ver (...) no hay una fecha específica y dependerá de la agenda de ambos presidentes”, indicó.

Según Martínez-Acha, en la reunión con Rubio se reconoció “el liderazgo del presidente Mulino en la región”, así como su interlocución con gobiernos de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Añadió que la relación bilateral atraviesa “un momento muy dulce”, aunque recordó que ambos países mantienen intereses propios.

En el encuentro también se discutieron asuntos vinculados a la seguridad regional, como el crimen organizado, el narcotráfico y la cooperación bilateral para reducir amenazas a las democracias. Además, Rubio habría expresado reconocimiento a la política migratoria impulsada por Mulino.