Estados Unidos evalúa incluir a Panamá entre los países que no requieren visa, revela canciller

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/javier-martinez-acha" target="_blank">El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha</a>, reveló la mañana este miércoles 14 de enero que Estados Unidos evalúa la posibilidad de analizar a Panamá como un país que, en un futuro, podría no requerir visa para ingresar al territorio estadounidense.Durante una entrevista en el programa <b>Cuarto poder</b> de <b>RPC Canal 4</b> el canciller señaló que el tema fue abordado en el marco del reciente encuentro sostenido con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.<b>'Se habló sobre la posibilidad, recalco, la posibilidad, de que Estados Unidos empiece a analizar a Panamá como un país que no requiera en un futuro visas para entrar a Estados Unidos', expresó Martínez-Acha.</b>El jefe de la diplomacia panameña también informó que está en agenda una eventual reunión entre los presidentes Donald Trump y José Raúl Mulino, aunque aclaró que aún no existe una fecha establecida.'Sí hay interés de que ambos presidentes se puedan ver (...) no hay una fecha específica y dependerá de la agenda de ambos presidentes', indicó.Según Martínez-Acha, en la reunión con Rubio se reconoció 'el liderazgo del presidente Mulino en la región', así como su interlocución con gobiernos de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Añadió que la relación bilateral atraviesa 'un momento muy dulce', aunque recordó que ambos países mantienen intereses propios.En el encuentro también se discutieron asuntos vinculados a la seguridad regional, como el crimen organizado, el narcotráfico y la cooperación bilateral para reducir amenazas a las democracias. Además, Rubio habría expresado reconocimiento a la política migratoria impulsada por Mulino.