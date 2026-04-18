Parque Jurásico en Panamá Norte: evento familiar gratis este 18 de abril

La Alcaldía de Panamá invita a toda la ciudadanía a disfrutar del Primer Aniversario de Parque Norte, un evento especial con temática de mundo jurásico que se realizará este sábado 18 de abril, en una jornada llena de actividades para toda la familia.

Desde tempranas horas, el parque se transformará en un espacio de entretenimiento donde los asistentes podrán vivir una experiencia diferente rodeados de dinosaurios, cultura y diversión al aire libre.

Lugar y horario del evento

La actividad tendrá lugar en Parque Norte, uno de los espacios recreativos más importantes de la ciudad.

Fecha: Sábado 18 de abril

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las autoridades recomiendan a los asistentes llegar con anticipación para aprovechar todas las actividades programadas durante el día.

Actividades para toda la familia

El evento contará con una variada agenda pensada para niños, jóvenes y adultos.

Entre las principales atracciones destacan:

- Experiencia temática de dinosaurios

- Actividades infantiles

- Presentaciones folclóricas

- Actividades deportivas

- Venta de alimentos y dulces tradicionales

Además, los asistentes podrán disfrutar de opciones como palomitas de maíz, raspados, algodón de azúcar y un bazar de ropa.