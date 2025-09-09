Ministro Moltó publicará memorando firmado con Chiquita Panamá

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, dijo la mañana de este martes 9 de septiembre que publicará el memorando de entendimiento firmado entre la administración del presidente José Raúl Mulino y la empresa Chiquita Panamá, en la ciudad de Brasilia para que la bananera reanude sus operaciones en Bocas del Toro.

Moltó recordó que en ese memorando se establece que Chiquita Panamá reanudará sus operaciones en las fincas de la provincia de Bocas del Toro.

El funcionario enfatizó que en la primera etapa de su reanudación de operaciones se tomará en cuenta el estado de las fincas de producción de banano.

También esta establecido que se deben revivir las plantaciones que no se encuentren mal, lo cual generará un total de 3 mil empleos.

Moltó enfatizó que por su lado la administración gubernamental se ha comprometido a mantener la seguridad en el área y que se mantengan las vías abiertas.

Además, la empresa se compromete a reingresar a Bocas del Toro y contratar personal para seguir produciendo.

Al ser consultado cuantos periodos establece el memorando Moltó indicó que contempla dos etapas, por lo que en la segunda se contrataría 2 mil personas.

Añadió que el memorando establece que luego de 45 días de ser firmado ya debe estar en producción la empresa.

El funcionario insistió que Chiquita Panamá tiene una buena voluntad de trabajar y recordó que tenía más de 100 años en el país.

Por lo que, el Gobierno está garantizando la estabilidad jurídica y con la Constitución, es decir facilitarle su trabajo de forma eficiente.