Administrador del Canal de Panamá habla de la salida de operador portuario chino

El contrato de 1997 que otorgó la concesión a 25 años de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a <b>Panama Ports Company</b>, así como las adendas y la prórroga automática de 2021, fueron declaradas inconstitucionales por el Supremo panameño.Es decir, quedaron anuladas de hecho por el fallo, que responde a dos demandas en ese sentido presentadas en julio de 2025 por el contralor general de Panamá, <b>Anel Flores</b>, que planteó la existencia de términos lesivos.<i>'Es palpable el desequilibrio contractual, que se visualiza en los privilegios y prerrogativas concedidos a la empresa, así como, en una ausente contraprestación justa y equitativa para el Estado, que repercute en detrimento del bienestar general'</i>, dice la sentencia del Supremo de Panamá, según a la prensa local.Los puertos de Balboa y Cristóbal forman parte del acuerdo de compra venta de más de 40 terminales por cerca de <b>23,000 millones de dólares</b> alcanzado en el 2025 por CK Hutchison y el consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.