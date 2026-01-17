Aeronaval detecta embarcación y decomisa más de 5 mil paquetes de presunta droga en Isla del Rey

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval se incautaron de 5,356 paquetes de presunta sustancia ilícita durante una operación antidrogas realizada en la playa Bongo, Isla del Rey, en el archipiélago de las Perlas.

La acción se desarrolló mediante labores de inteligencia, patrullajes y control del tráfico marítimo ilícito.

Durante el operativo, los agentes aeronavales detectaron una embarcación con una tripulación con una actitud sospechosa.

Al notar la presencia de los uniformados, los ocupantes intentaron huir realizando maniobras evasivas, hasta que la embarcación encalló en un área rocosa.

Los tripulantes escaparon del lugar, dejando la nave abandonada, con una fisura producto del impacto.

Posteriormente, se coordinó con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá el traslado de la presunta sustancia ilícita a la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se realizaron las diligencias correspondientes.

En el lugar se contabilizaron 120 sacos con la presunta droga, destacó Aeronaval.