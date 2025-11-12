Alcaldía de Panamá crea nueva subdirección y redefine áreas administrativas

El Consejo Municipal de Panamá aprobó modificar la estructura de la Dirección de Servicios Administrativos del Municipio de Panamá y estableció una nueva subdirección y reestructura otra.

Mediante el Acuerdo No. 296 del 31 de octubre pasado, se creó la Subdirección de Operaciones y Transporte, y a la Subdirección de Compras, ahora se llamará Compras y Proveeduría.

Con estos cambios se agradan la estructura del Municipio de Panamá, lo que contrasta con la promesa de Mizrachi de reducir el tamaño de la entidad.

Mizrachi en su informe de primer año de gestión destacó que recordó cerca del 50% la planilla del Municipio de Panamá.

De acuerdo con lo aprobado, la nueva estructura de la Dirección de Servicios Administrativos contará con varias subdivisiones, entre ellas Administración y Servicios, Bienes Patrimoniales, Bienes Inmuebles, Bienes Muebles, Archivo y Correspondencia, y Compras y Proveeduría, además de unidades especializadas, como Gestión de Compras, Contratación, Coordinación de Proyectos y Control Vehicular.

La medida busca implementar mejores prácticas de gestión y control administrativo, con una estructura más dinámica y acorde con las necesidades administrativas, destacó el acuerdo.

Según el documento, esta reestructuración permitirá un seguimiento más efectivo de los temas relacionados con la administración, control y evaluación de servicios.

El acuerdo fue sancionado este 6 de noviembre por Mizrachi y tras su aprobación en el Concejo de Panamá, presidido por el perredista Senén Mosquera.

Asimismo, se dispone que las modificaciones se incorporen en la estructura programática del Municipio de Panamá, ajustando las partidas presupuestarias correspondientes.

El documento también deja sin efecto la estructura anterior establecida mediante el Acuerdo N.° 271 del 3 de septiembre de 2024, y establece que el nuevo esquema entrará en vigor a partir de su promulgación.