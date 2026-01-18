Apede llama a corregir el Código Electoral y eliminar la excepción a la paridad

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado la discusión del Código Electoral, al considerar que mantener excepciones a la paridad de género debilita la calidad de la democracia y contradice los avances que el país necesita de cara a las elecciones generales de 2029.

En su columna dominical firmado por su presidenta, Giulia De Sanctis, Apede subrayó que, aunque la Comisión de Reformas Electorales debate temas clave como el principio constitucional de proporcionalidad, no puede relegarse la inclusión efectiva de las mujeres en la vida política, una deuda histórica que sigue pendiente.

Para el gremio empresarial, la paridad no es un tema accesorio, sino un pilar para fortalecer la institucionalidad, garantizar reglas claras y lograr una representación más justa y legítima.

El gremio lamentó que, por primera vez en más de dos décadas de reformas electorales, la Comisión haya mantenido la llamada “válvula de escape” del artículo 373, que permite a los partidos políticos no cumplir con la postulación paritaria del 50 % de mujeres y 50% de hombres.

Según Apede, este retroceso ocurrió desde la propia instancia técnica de consenso, con la abstención —que califican como un aval— de la mayoría de los partidos políticos y también de representantes del sector privado y académico.

Apede recordó que la experiencia comparada en América Latina demuestra que la paridad efectiva produce resultados concretos, con entre 45 % y 52 % de mujeres electas en parlamentos y gobiernos locales, mientras que en Panamá la representación femenina apenas ronda entre el 21 % y 23 %.

A juicio del gremio, esta brecha confirma que el país se mantiene rezagado en la región, pese al trabajo sostenido del movimiento de mujeres.

El pronunciamiento también señala que, aunque ha habido un leve aumento en las postulaciones femeninas, la mayoría de las candidaturas principales continúan en manos de hombres, mientras que las mujeres suelen concentrarse en cargos de suplencia. Para APEDE, esto evidencia que la fórmula actual no corrige las desigualdades, sino que las reproduce.

La organización empresarial cuestionó además que la “válvula de escape” permita a los partidos alegar una supuesta falta de participación femenina, certificada por instancias internas, lo que en la práctica vacía de contenido el principio de paridad y perpetúa barreras estructurales en el acceso a cargos de elección popular.

APEDE advirtió que mantener esta excepción contradice los compromisos asumidos por Panamá en materia de igualdad de género y fortalecimiento institucional, y debilita la credibilidad de las reformas electorales. En ese sentido, hizo un llamado a revisar y corregir la permanencia de la “válvula de escape”, ya sea antes de que concluya el proyecto o durante el debate que corresponderá a la Asamblea Nacional.

“La paridad no es una concesión ni una imposición; es una condición básica para una democracia legítima, moderna y representativa”, señaló APEDE, al insistir en que corregir esta excepción representa una oportunidad para responder al mandato ciudadano y fortalecer la democracia panameña.