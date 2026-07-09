Árbol cae en la vía Centenario y provoca tranque de más de dos horas

Un árbol de gran tamaño cayó al mediodía de este jueves 9 de julio sobre la <b>vía Centenario</b>, a la altura del <b>estadio Rod Carew</b>, en dirección hacia la ciudad de Panamá, provocando un congestionamiento vehicular que se prolongó por más de dos horas.De acuerdo con los reportes preliminares, <b>dos vehículos resultaron afectados</b> luego de que el árbol se desplomara sobre la vía, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas.El incidente obligó a reducir la circulación en el área, generando un <b>tráfico extremadamente denso</b> en uno de los principales corredores de acceso a la capital.