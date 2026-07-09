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Árbol cae en la vía Centenario y provoca tranque de más de dos horas

Las autoridades informaron que los trabajos de remoción continuaban durante la tarde.
Las autoridades informaron que los trabajos de remoción continuaban durante la tarde. Tomado de Tráfico Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 09/07/2026 14:56
El incidente obligó a reducir la circulación en el área, generando un tráfico extremadamente denso en uno de los principales corredores de acceso a la capital.

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Un árbol de gran tamaño cayó al mediodía de este jueves 9 de julio sobre la vía Centenario, a la altura del estadio Rod Carew, en dirección hacia la ciudad de Panamá, provocando un congestionamiento vehicular que se prolongó por más de dos horas.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos vehículos resultaron afectados luego de que el árbol se desplomara sobre la vía, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas.

El incidente obligó a reducir la circulación en el área, generando un tráfico extremadamente denso en uno de los principales corredores de acceso a la capital.

Personal de emergencia y cuadrillas de mantenimiento se desplazaron al lugar para iniciar las labores de corte y remoción del árbol, mientras agentes de tránsito coordinaron el flujo vehicular para minimizar las afectaciones.

Las autoridades informaron que los trabajos de remoción continuaban durante la tarde, con el objetivo de despejar completamente la vía y restablecer la circulación en ambos carriles.

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