Árbol cae en la vía Centenario y provoca tranque de más de dos horas

Un árbol de gran tamaño cayó al mediodía de este jueves 9 de julio sobre la vía Centenario, a la altura del estadio Rod Carew, en dirección hacia la ciudad de Panamá, provocando un congestionamiento vehicular que se prolongó por más de dos horas.

De acuerdo con los reportes preliminares, dos vehículos resultaron afectados luego de que el árbol se desplomara sobre la vía, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas.

El incidente obligó a reducir la circulación en el área, generando un tráfico extremadamente denso en uno de los principales corredores de acceso a la capital.