Arzobispo Ulloa: ‘La memoria de Hugo Spadafora es un llamado a defender la democracia’

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, dijo este sábado 13 de septiembre que la memoria de Hugo Spadafora sigue siendo un llamado permanente a defender la democracia, la libertad y la justicia en Panamá.

Ulloa en la capilla del colegio Pio Brasileño, en la ciudad de Roma, Italia, presidió este sábado una misa conmemorativa por el 40 aniversario de la desaparición y asesinato de Spadafora, ocurrido el 13 de septiembre de 1985.

“Este crimen macabro no debe quedar como un hecho aislado del pasado, sino como una advertencia de lo que puede suceder cuando un pueblo olvida su historia”, expresó.

El prelado ofreció una homilía titulada “El deber de recordar” durante la ceremonia que se hizo para recordar a Spadafora, quien fue asesinado por miembros de la Fuerzas de Defensa por su oposición al régimen del difunto general Manuel Antonio Noriega.