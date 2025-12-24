ATTT suspende obras viales por fiestas de Navidad y Año Nuevo

Según el comunicado de la ATTT, esta disposición aplicará a lo largo de la Carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, así como desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.De igual forma, la suspensión se extenderá a las principales vías de la red vial, entre ellas: avenida Domingo Díaz, Transístmica, avenida Balboa, avenida José Agustín Arango, avenida José María Torrijos, avenida Ricardo J. Alfaro y avenida Israel.