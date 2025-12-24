  1. Inicio
ATTT suspende obras viales por fiestas de Navidad y Año Nuevo

La medida regirá desde las 12:01 a.m. del miércoles 24 de diciembre de 2025 hasta las 6:00 a.m. del viernes 26 de diciembre de 2025.
La medida regirá desde las 12:01 a.m. del miércoles 24 de diciembre de 2025 hasta las 6:00 a.m. del viernes 26 de diciembre de 2025. Cedida
Emiliana Tuñón
  • 24/12/2025 09:53
Según el comunicado de la ATTT, esta disposición aplicará a lo largo de la Carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, informó a la ciudadanía que, con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, se suspenderán las obras, trabajos y actividades que requieran el cierre u ocupación de carriles de circulación en diversas vías del país.

La medida regirá desde las 12:01 a.m. del miércoles 24 de diciembre de 2025 hasta las 6:00 a.m. del viernes 26 de diciembre de 2025, y desde las 12:01 a.m. del miércoles 31 de diciembre de 2025 hasta las 6:00 a.m. del viernes 2 de enero de 2026.

ATTT extiende suspensión de trabajos a la Panamericana y vías principales

Según el comunicado de la ATTT, esta disposición aplicará a lo largo de la Carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, así como desde la intersección con el Corredor Sur hasta el sector de Las Garzas de Pacora.

De igual forma, la suspensión se extenderá a las principales vías de la red vial, entre ellas: avenida Domingo Díaz, Transístmica, avenida Balboa, avenida José Agustín Arango, avenida José María Torrijos, avenida Ricardo J. Alfaro y avenida Israel.

