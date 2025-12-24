ATTT suspende obras viales por fiestas de Navidad y Año Nuevo

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, informó a la ciudadanía que, con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo, se suspenderán las obras, trabajos y actividades que requieran el cierre u ocupación de carriles de circulación en diversas vías del país.

La medida regirá desde las 12:01 a.m. del miércoles 24 de diciembre de 2025 hasta las 6:00 a.m. del viernes 26 de diciembre de 2025, y desde las 12:01 a.m. del miércoles 31 de diciembre de 2025 hasta las 6:00 a.m. del viernes 2 de enero de 2026.