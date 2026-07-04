Aviso por lluvias seguirá vigente hasta el 6 de julio; Bocas del Toro permanece bajo monitoreo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recordó que el aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas permanecerá vigente en todo el territorio nacional y en ambos sectores marítimos hasta las 11:59 p.m. de este lunes 6 de julio.

La advertencia se mantiene mientras varias regiones del país continúan enfrentando los efectos del mal tiempo. En la provincia de Bocas del Toro, las lluvias han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra, lo que mantiene activas las operaciones de los organismos de emergencia y la habilitación de albergues para las familias afectadas.

Las condiciones meteorológicas también complicaron las labores de rescate de una menor que quedó atrapada tras un deslizamiento de tierra registrado en Finca 4, en la barriada El Bambú. En el operativo participaron el Sinaproc y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Según la entidad, el cuerpo de la menor fue recuperado la mañana de este sábado 4 de julio, luego de que las intensas lluvias obligaran a suspender temporalmente las labores de búsqueda por razones de seguridad.

El director del Sinaproc, Omar Smith, confirmó a La Estrella de Panamá que la institución mantiene operaciones por las inundaciones registradas en el distrito de Changuinola.

Como parte de la respuesta a la emergencia, permanecen habilitados cuatro albergues, donde se refugian aproximadamente 486 personas, de acuerdo con el balance actualizado hasta las 3:00 a.m. de este sábado.

El aviso de prevención comenzó a regir a las 2:54 p.m. del viernes 3 de julio, con base en los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que prevé lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

El Sinaproc informó que durante el período de vigilancia se esperan acumulados diarios de lluvia de entre 30 y 100 milímetros, mientras que el total podría oscilar entre 90 y 300 milímetros.

La institución advirtió que estas condiciones incrementan el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones en áreas vulnerables y deslizamientos de tierra, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales.

Entre las recomendaciones emitidas por el Sinaproc se encuentran evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas; mantenerse alejados de árboles, postes eléctricos y estructuras inestables durante las tormentas; asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por los vientos, y comunicarse a las líneas de emergencia 520-4429, 911 o 6998-4809 en caso de ser necesario.

Mientras el aviso permanezca vigente, las autoridades continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y el impacto de las lluvias en las distintas regiones del país.