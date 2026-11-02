Billetera Punch permitirá comprar materiales tras terremoto de magnitud 7.5

El Gobierno Nacional autorizó la billetera digital y tarjeta Punch, de la Caja de Ahorros, para la transferencia de fondos dirigidos a la compra de materiales y pago de reparaciones de viviendas afectadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre. La medida busca agilizar la entrega de asistencia económica directa a las familias damnificadas por el movimiento telúrico. El anuncio se dio este lunes 2 de noviembre durante el informe presentado ante el Consejo de Gabinete por el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, en seguimiento a las instrucciones del Ejecutivo para canalizar los recursos de ayuda social tras la emergencia. De acuerdo con lo establecido por la administración central, los desembolsos para la reconstrucción se integrarían a la plataforma que ya administra el pago del programa Pase-U del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Andrés Farrugia Gerente general de la Caja de Ahorros Hoy hemos convenido que se va a utilizar esta herramienta para las próximas semanas, el pago va a ser el vehículo de pago para la crisis o la situación que tenemos que atender por la emergencia a través del tema del sismo y las reparaciones que se tendrán que hacer a través de esta modalidad para poder realizar compras de materiales y similares”.

El informe de la entidad bancaria señala que la herramienta ha sido implementada a 709 mil estudiantes beneficiarios de becas, con la distribución de más de 414 mil tarjetas de la red Mastercard y la activación de 424 mil billeteras móviles. La inclusión de los fondos para la atención de la crisis sísmica forma parte de un plan institucional para que la totalidad de las asistencias sociales del Estado —estimadas en más de $2,600 millones anuales— se liquiden a través de este sistema.