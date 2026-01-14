Cambios al voto en plancha detienen por dos semana la mesa de reformas electorales

<b>La advertencia de la Fiscalía Electoral</b>Durante esa misma sesión del jueves, la Fiscalía General Electoral (FGE) lanzó una advertencia directa sobre el alcance de la reforma. En un pronunciamiento formal leído ante la Comisión, la fiscal general electoral encargada, Ana Raquel Santamaría, señaló que las modificaciones propuestas constituyen un cambio radical en la elección de diputados y recordó que la Constitución obliga a garantizar el principio de representación proporcional.La Fiscalía anunció que se abstendrá de ejercer su voto mientras no se despejen todas las dudas jurídicas y constitucionales, y pidió que el debate se realice sin apuros, dada su incidencia directa en los resultados de futuras elecciones.