Cambios al voto en plancha detienen por dos semana la mesa de reformas electorales

Las sesiones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales quedarán suspendidas hasta el jueves 29 de enero luego de que una propuesta presentada por el Tribunal Electoral (TE) para modificar la forma de elección de los diputados en los circuitos plurinominales provocara reacciones encontradas entre los partidos políticos, objeciones de la Fiscalía General Electoral y opiniones de la sociedad civil organizada. La decisión se adoptó este miércoles, tras una reunión de los miembros con derecho a voto de la Comisión, quienes acordaron detener temporalmente las sesiones, por lo que no habrá encuentros los días 15 y 22 de enero. Durante este periodo, los partidos políticos sostendrán reuniones internas para evaluar la iniciativa y explorar posibles consensos antes de retomar el debate formal. La propuesta fue presentada el jueves pasado, y desde ese momento generó reservas inmediatas por tratarse de una reforma que impacta uno de los pilares del sistema electoral panameño.

Un cambio de fondo en la elección de diputados El planteamiento del TE modifica el artículo 424 del Código Electoral y elimina el voto en plancha, además de suprimir el sistema de cociente, medio cociente y residuo, que sustenta la representación proporcional en los circuitos plurinominales. La iniciativa introduce un esquema de voto selectivo que permite al elector marcar individualmente a los candidatos de su preferencia, incluso de distintas listas partidarias o de libre postulación, sin exceder el número de curules del circuito. Aunque se mantiene la posibilidad de respaldar a todos los aspirantes de una misma lista, la boleta no incluiría una casilla específica para el voto en plancha, obligando al elector a marcar cada candidatura de forma individual.

Según el TE, el objetivo es eliminar las distorsiones generadas por el arrastre del voto en plancha y fortalecer un sistema donde las curules recaigan en quienes obtengan más votos personales, priorizando a los candidatos por encima de las estructuras partidarias. Reacciones surgidas desde la presentación Desde el momento de su presentación, el jueves pasado, la propuesta generó reacciones de distintos partidos políticos. El expresidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, advirtió que la eliminación del sistema proporcional podría afectar la representación de las minorías y permitir que un solo partido obtenga todas las curules de un circuito plurinominal, lo que —a su juicio— contradice principios constitucionales.

La presidenta de Cambio Democrático, Yanibel Ábrego, recordó que una reforma similar promovida en 2014 fue declarada inconstitucional. Aunque reiteró que su colectivo respalda el principio de que los candidatos más votados resulten electos, cuestionó si el Tribunal Electoral ha evaluado adecuadamente los riesgos legales y advirtió sobre la posible confusión del elector. El Frente Amplio por la Democracia (FAD) también expresó reservas, al señalar que el voto selectivo podría profundizar desigualdades en un contexto de clientelismo electoral, favoreciendo a candidatos con mayor capacidad económica. En contraste, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) mostró una postura más abierta al debate, al reconocer que el sistema actual ha permitido que candidatos con bajo respaldo individual accedan a curules por efecto del voto en plancha, aunque coincidió en que el análisis debe realizarse con rigor técnico.