Cancelado el Panamá vs. Nueva Zelanda femenino tras el terremoto

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) acordaron cancelar el primer partido amistoso entre las selecciones mayores femeninas de Panamá y Nueva Zelanda, programado para este sábado 10 de octubre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
La medida fue adoptada de forma conjunta tras evaluar los riesgos generados por el terremoto de 7,5 registrado en el país y sus réplicas.
Las autoridades deportivas explicaron que la decisión prioriza la seguridad de las jugadoras, los cuerpos técnicos, los aficionados y el personal organizador.
Respecto a la boletería, la FPF confirmó que los fanáticos que adquirieron sus entradas para este compromiso podrán solicitar la devolución correspondiente. Añadió que en los próximos días comunicará el procedimiento y los pasos a seguir para realizar la solicitud”.
Asimismo, Pandeportes y la institución regidora del balompié nacional expresaron su solidaridad con las personas afectadas por la actividad telúrica y enviaron sus deseos de una pronta recuperación.
Por el momento, el calendario de la fecha FIFA femenina mantiene activo el segundo encuentro de la serie internacional ante el conjunto neozelandés.
Ambas organizaciones precisaron que el segundo choque amistoso, previsto para el martes 13 de octubre a las 7:30 p. m., se conserva en su programación inicial sin modificaciones.
No obstante, los organismos deportivos reiteraron el llamado a la población a mantenerse atenta a las instrucciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y las autoridades de seguridad.
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