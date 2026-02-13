Caso Odebrecht: Audiencia entra en receso y se reanuda el 23 de febrero

La jornada de este viernes 13 de febrero en el<b> Tribunal de Liquidación de Causas Penales </b>concluyó tras agotar los procedimientos programados para el cierre de la fase probatoria. Luego de la esperada y fallida comparecencia de <b>Damaris Rodríguez Araúz</b>, la jueza Baloísa Marquínez decretó un receso en el plenario.La audiencia se reanudará el próximo <b>lunes 23 de febrero a las 2:00 p.m.</b>, momento en el que se espera que el tribunal dé paso formal a la etapa de alegatos. En esta fase, tanto el <b><a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">Ministerio Público </a></b>como la defensa técnica presentarán sus conclusiones finales en este proceso por blanqueo de capitales, el cual se perfila como el más trascendental en la historia judicial del país.<i>Con información de Adriana Berna</i><b>En desarrollo...</b>