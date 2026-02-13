  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Caso Odebrecht: Audiencia entra en receso y se reanuda el 23 de febrero

Caso Odebrecht: Audiencia entra en receso y se reanuda el 23 de febrero
Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 13/02/2026 09:25
Al no comparecer la última testigo en la fase de pruebas, la jueza Baloísa Marquínez suspendió la audiencia de Odebrecht. El juicio se retomará el lunes 23 a las 2:00 p.m.

La jornada de este viernes 13 de febrero en el Tribunal de Liquidación de Causas Penales concluyó tras agotar los procedimientos programados para el cierre de la fase probatoria. Luego de la esperada y fallida comparecencia de Damaris Rodríguez Araúz, la jueza Baloísa Marquínez decretó un receso en el plenario.

La audiencia se reanudará el próximo lunes 23 de febrero a las 2:00 p.m., momento en el que se espera que el tribunal dé paso formal a la etapa de alegatos. En esta fase, tanto el Ministerio Público como la defensa técnica presentarán sus conclusiones finales en este proceso por blanqueo de capitales, el cual se perfila como el más trascendental en la historia judicial del país.

Con información de Adriana Berna

En desarrollo...

VIDEOS

Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco ( BIENVENIDO VELASCO / EFE )

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó...

Lo Nuevo