Caso Odebrecht: Audiencia entra en receso y se reanuda el 23 de febrero

La jornada de este viernes 13 de febrero en el Tribunal de Liquidación de Causas Penales concluyó tras agotar los procedimientos programados para el cierre de la fase probatoria. Luego de la esperada y fallida comparecencia de Damaris Rodríguez Araúz, la jueza Baloísa Marquínez decretó un receso en el plenario.

La audiencia se reanudará el próximo lunes 23 de febrero a las 2:00 p.m., momento en el que se espera que el tribunal dé paso formal a la etapa de alegatos. En esta fase, tanto el Ministerio Público como la defensa técnica presentarán sus conclusiones finales en este proceso por blanqueo de capitales, el cual se perfila como el más trascendental en la historia judicial del país.

Con información de Adriana Berna

En desarrollo...