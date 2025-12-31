  1. Inicio
Nacional

Corte Suprema: concluyen los períodos de los magistrados Cecilio Cedalise y Ángela Russo

  • 31/12/2026 11:37
A su salida por las escalinatas del Palacio de Justicia Gil Ponce, Cedalise Riquelme agradeció el trabajo de los funcionarios.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) cierra un ciclo institucional con la culminación de los períodos de los magistrados Cecilio Cedalise Riquelme y Ángela Russo de Cedeño, quienes concluyen su gestión tras nueve años de servicio en el máximo tribunal del país.

Cedalise Riquelme, integrante de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral, tomó posesión de su cargo el 4 de enero de 2016.

Durante su gestión, participó en el análisis y resolución de causas en materia contencioso-administrativa y laboral.

Al despedirse del Órgano Judicial, Cedalise Riquelme dirigió un mensaje al personal judicial en el que expresó sus mejores deseos y destacó la importancia de la empatía y el respeto mutuo.

Por su parte, Russo de Cedeño ejerció como la vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia, la presidencia de la Sala Primera de lo Civil y la coordinación de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial.

El presidente José Raúl Mulino designó a Carlos Ernesto Villalobos Jaén para reemplazar a Russo de Cedeño en la Sala Primera (Civil) y a Gisela Agurto Ayala para sustituir a Cedalise Riquelme en la Sala Tercera (Contencioso Administrativo).

Villalobos Jaén y Agurto Ayala fueron ratificados por el pleno de la Asamblea Nacional durante una sesión este 15 de octubre.

