Corte Suprema: concluyen los períodos de los magistrados Cecilio Cedalise y Ángela Russo

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) cierra un ciclo institucional con la culminación de los períodos de los magistrados Cecilio Cedalise Riquelme y Ángela Russo de Cedeño, quienes concluyen su gestión tras nueve años de servicio en el máximo tribunal del país.

Cedalise Riquelme, integrante de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral, tomó posesión de su cargo el 4 de enero de 2016.

Durante su gestión, participó en el análisis y resolución de causas en materia contencioso-administrativa y laboral.

Al despedirse del Órgano Judicial, Cedalise Riquelme dirigió un mensaje al personal judicial en el que expresó sus mejores deseos y destacó la importancia de la empatía y el respeto mutuo.

Por su parte, Russo de Cedeño ejerció como la vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia, la presidencia de la Sala Primera de lo Civil y la coordinación de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial.

El presidente José Raúl Mulino designó a Carlos Ernesto Villalobos Jaén para reemplazar a Russo de Cedeño en la Sala Primera (Civil) y a Gisela Agurto Ayala para sustituir a Cedalise Riquelme en la Sala Tercera (Contencioso Administrativo).

Villalobos Jaén y Agurto Ayala fueron ratificados por el pleno de la Asamblea Nacional durante una sesión este 15 de octubre.