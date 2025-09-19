Corte Suprema inicia proceso para notificar a Panama Ports Company sobre demanda de nulidad

A través de un edicto emplazatorio, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia busca notificar a Panama Ports Company (PPC) sobre la demanda de nulidad que presentó la Contraloría General de la República.

El pasado mes de agosto, el contralor general Anel Flores informó que las dos demandas presentadas contra el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una por inconstitucionalidad y otra por nulidad habían sido admitidas.

La empresa o su representante legal tendrán un término de diez (10) días para atender la notificación de la Corte Suprema de Justicia en relación a la demanda contencioso administrativa de nulidad.

En caso de no atender el edicto, se procederá a nombrar un defensor(a) para que siga adelante el proceso.

Panama Ports Company (PPC) luego de conocer la demanda de inconstitucionalidad presentada por el contralor general de la República, Anel Flores, contra el contrato ley entre ellos y el Estado panameño destacó que “creían firmemente” que el respeto a la seguridad jurídica y el estado de derecho “brinda a las empresas e inversionistas la certeza de que el país es seguro para invertir.