Diputados independientes pierden respaldo: crece desaprobación a la Asamblea

La mayoría de panameños califica de forma negativa la gestión del Órgano Legislativo, así lo reveló la última encuesta de Vea Panamá realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá.

Esta medición fue realizada en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Colón, Veraguas, Herrera y Los Santos, con entrevistas personalizadas a 1.503 personas. La encuesta tiene un margen de error del 2,5%.

Actualmente existe un 62,1% de desaprobación ciudadana hacia la Asamblea Nacional, cifra que ha credio un 13,4% a comparación a enero de 2025.