Diputados independientes pierden respaldo: crece desaprobación a la Asamblea

La mayoría de panameños califica de forma negativa la gestión del <b><a href="/tag/-/meta/organo-legislativo">Órgano Legislativo</a></b>, así lo reveló la última encuesta de <b>Vea Panamá</b> realizada por <b>Prodigious Consulting</b> y <b>La Estrella de Panamá</b>.Esta medición fue realizada en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Colón, Veraguas, Herrera y Los Santos, con entrevistas personalizadas a <b>1.503 personas</b>. La encuesta tiene un margen de error del 2,5%.Actualmente <b>existe un 62,1% de desaprobación ciudadana hacia la <a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, cifra que ha credio un<b> 13,4%</b> a comparación a enero de 2025.