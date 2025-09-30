  1. Inicio
Diputados independientes pierden respaldo: crece desaprobación a la Asamblea

De acuerdo a la encuesta, ciudadanos no perciben diferencias entre diputados independientes y de partidos.
Adriana Berna
  • 30/09/2025 18:01
El 62,1% de la población cree que tanto los diputados de partidos como los independientes han hecho una mala gestión.

La mayoría de panameños califica de forma negativa la gestión del Órgano Legislativo, así lo reveló la última encuesta de Vea Panamá realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá.

Esta medición fue realizada en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Colón, Veraguas, Herrera y Los Santos, con entrevistas personalizadas a 1.503 personas. La encuesta tiene un margen de error del 2,5%.

Actualmente existe un 62,1% de desaprobación ciudadana hacia la Asamblea Nacional, cifra que ha credio un 13,4% a comparación a enero de 2025.

En esta última encuesta, un 44,3% señala que existe una mala actuación en la Asamblea, mientras que 17,8% cree que es muy mala, mientras que solo un 29,4% de la población ve de forma positiva a este poder del Estado.

Con respecto a la gestión de los diputados y la percepción de la población, un 59% destaca que no ven diferencias entre aquellos de libre postulación en comparación con el actuar de los diputados de partidos políticos.

Por otro lado, un 31% de la ciudadanía cree que los independientes tienen un mejor desempeño en la Asamblea y un 5% considera mejores a aquellos que pertenecen a partidos políticos.

