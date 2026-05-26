Estas son las 5 noticias que debes leer hoy | 26 de mayo

ETESA investiga qué provocó el apagón generalizado en Panamá

La Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) mantiene una investigación para determinar la causa raíz del apagón que afectó distintos puntos del país. El informe técnico busca establecer si existe relación entre fallas en líneas de transmisión de 115 kV y un desbalance energético regional reportado por organismos centroamericanos.

Corte no admite habeas data de diputada Janine Prado contra la Asamblea

El pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir el recurso presentado por la diputada Janine Prado, quien buscaba obtener información relacionada con solicitudes y manejo presupuestario dentro de la Asamblea Nacional. El caso surgió luego de denuncias sobre presuntas irregularidades y falta de respuestas a solicitudes de transparencia.

Minsa alerta a panameños que viajarán al Mundial 2026

Las autoridades sanitarias reiteraron que quienes planeen viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 deben verificar y completar su esquema de vacunación contra el sarampión al menos 15 días antes del viaje. La vacuna continúa disponible gratuitamente en los centros de salud del país.

Confusión por presunta renuncia en la Unachi

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) quedó envuelta en una nueva controversia luego de que una nota relacionada con la ministra Lucy Molinar generara interpretaciones sobre una supuesta renuncia de Etelvina de Bonagas. Posteriormente, la universidad salió a desmentir esa versión y aclaró que no existía tal renuncia.

“Si meto a Kadir, dime a quién saco”: la respuesta de Christiansen

El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, respondió a cuestionamientos sobre la ausencia de Kadir en la convocatoria mundialista y defendió sus decisiones asegurando que la competencia interna y el balance del grupo son factores determinantes para escoger a los 26 jugadores.